Sivilceleri anında yok eden 5 doğal maske! Farka inanamayacaksınız...

Yüzdeki sivilcelerin oluşturduğu kötü görünüm ve sonrasında başımıza bela olan iz ve lekesini anında yok eden 5 doğal maske önerisini sizler için derledik. İşte yüzdeki sivilceleri yok eden 5 doğal maske...

kizlarsoruyor.com internet sitesinde yer alan habere göre; 5 maske önerisi yüzlerdeki sivilceleri bitirdiği bildirildi.

Sivilceleri yok eden 5 maske önerisi...

Zerdeçal Maskesi

Zerdeçalın belki birçok faydasını duymuşsunuzdur. Aynı zamanda cilt içinde çok faydalı. Ayrıca geçmek bilmeyen sivilceler izleri içinde çok faydalı bir maske zerdeçal maskesi. 1 kasenin içine önce zerdeçalı ekleyin sonra ardından yoğurdu ve balı ekleyerek güzelce karıştırın. Karıştırdınız bu karışımı cildinize uygulayın sivilce olan bölgelere özellikle. Sonra 15 dakika bekletip yıkayın.

Limon ve Bal Maskesi

Limonu biliyorsunuz sivilce kurutmada çok işe yaradığını. Ama tek başına kullanmayın cildinizi tahriş eder benden söylemesi. O yüzden balda ilave ederek yüzünüze güzel bir karışım yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar limon koyun bir kaba 2 kaşık balda ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından yüzünüze uygulayın ve 15 dakika beklettikten sonra yıkayın. Haftada 3 veya 4 kez cildinize uygulayabilirsiniz tabii ki bir cilt sorununuz yok ise.

Yumurta Akı Maskesi

Yumurta akı maskesi de sivilceler için iyi bir maske. Yumurta akını bir kaba alın öncelikle ardından balı ve limon suyunu ilave edin. Eğer cilt tipiniz yağlı ise limon kullanabilirsiniz tamamen isteğe bağlı yani. Sonra bu karışımı cildinize uygulayın ve 15 veya 20 dakika beklettikten sonra güzelce yıkayın. Haftada 1 veya 2 kez uygulayabilirsiniz.

Karbonat Maskesi

Karbonatta sivilce geçirmede çok etkili bir yöntem. Aynı zamanda cildinizi aydınlatan bir etkisi var. 1 tatlı kaşığı karbonat ile suyu karıştırıp sivilce olan bölgenize uygulayın. 10 dakika falan beklettikten sonra yüzünüzü duru su ile iyice yıkayın. Yüzünüzdeki sivilce lekeleri içinde çok etkili bir maske bu ayrıca.

Evet 'Bencemizin' sonuna geldik. Ben yazarken çok ama çok eğlendim. Umarım sizde okurken eğlenir hem de bu bence sayesinde birazda olsun bilgili olursunuz.

Yoğurt Maskesi

Sivilce izlerini geçirmede çok etkilidir yoğurt. Sizin de yüzünüzde geçmek bilmeyen sivilce ve izleri varsa yoğurt maskesi ile hızlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Aynı zamanda ciltteki ölü derileri arındırır. Yüzünüzdeki sivilceleri de kurutur. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 salatalığı blenderdan geçirin. Ardından iyice karıştıktan sonra karışımı yüzünüze uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr

