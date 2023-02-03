Süper baharat, 1 tutamı Beyne iyi geliyor, sinirleri yumuşatıyor! İbn-i Sina önermişti..

Hekimlerin öncüsü İbn-i Sina yüz yıllar önce hafıza ve beyin dostu baharatı açıklamıştı. Üstelik 1 tutamı bile korumaya yetmekte

Günümüzde genç yaştaki bir çok insan bile hafıza sorunları yaşıyor. Cumhuriyet.com.tr'de yayınlanan bir içerikte beyne ve hafızaya iyi gelen bir baharat paylaşıldı. Bu baharat meğer beyni koruyor aynı zamanda da hafızaya iyi geliyormuş. Üstelik tam koruma sağlaması için sadece bir tutam tüketmek bile yetiyor.

İşte hekimlerin öncüsü İbn-i Sina'nın önermiş olduğu süper baharatla ilgili herkesin bilmesi gereken süper bilgiler.

Batı dünyasının hayranlıkla takip ettiği hekimlerden biri olan İbn-i Sina, birçok beyin hastalığını tetikleyen o rahatsızlığın reçetesini yüzyıl önce vermişti.

Bu yöntem şiddetli baş ağrısına iyi geliyor.

Günümüzde halen yaygın olarak kullanılan bu reçete İbn-i Sina'dan bizlere miras kalmıştır. İbn-i Sina 'nın izinden giden bilim insanları sağlıklı bir insanın bile haftada 2 defa bu yöntemi yapmasını öneriyor.

NASIL YAPILACAK?

* Bir tencerenin içine 5 bardak içme suyu koyun.

* Akabinde içine çay ağacı yaprakları, kuru nane ve okaliptus bitkilerden birer tutam koyun.

* Bu su kaynarken tenceredeki buharı iyice solumaya çalışın.

* Alın kısmına yukarı doğru masaj yaparak buradaki kaslarınızı gevşetin.

* Banyo yaparken son yıkanmada bir kovanın içine kaynatılmış deniz suyu koyun ve suyu burnunuza çekin geri sümkürün. Kalan suyu baştan aşağı tüm vücudunuza dökün. Bu yöntemde baş ağrısına iyi gelmekte ve beyni rahatlatmaktadır.

BAŞ AĞRISINA İYİ GELEN ÇAYLAR

Stresten kaynaklı baş ağrısı sorunu, strese iyi gelen bitkiler ile çözülebilmektedir. Bu bitkiler melisa, adaçayı, lavanta, kediotu, kantaron ve ıhlamurdur. Uzmanlara göre şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı papatya çayı ve biberiye çayıdır. Baş ağrısına iyi gelen diğer bitkiler arasında nane ve zencefil de öne çıkmaktadır. İbn-i Sina tıpkı yukarıdaki kürde olduğu gibi yüz yıllar öncesinden baş ağrısına karşı naneyi önermiştir. Öyle ki koklamak bile beyne iyi gelmektedir.

MİDEYİ DE RAHATLATIYOR

İbn-i Sina tarafından önerilen nanenin sağlığa şaşırtıcı yararları bulunmaktadır. Bunlar arasında; sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmak ilk sırada yer alır. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.

Vatandanhaber.com'un derlemesine göre; Limonlu su içerisine de nane eklemek gerekiyor. Diş sağlığına iyi geliyor. Ağız kokusunu önlüyor ve boğazdaki mikropları temizliyor.