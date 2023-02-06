Taha Duymaz öldü mü? Enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz öldü mü? Enkazdan çıkarıldı mı?

Yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın hayatı kaybedip kaybetmediği henüz bilinmiyor. Kardeşi enkaz altında olduğunu duyurdu. Öldü iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Kötü haberi, Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya sayfasından takipçilerine duyurdu.

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HABER ALINAMIYOR

Kardeşlerinin dün bir akrabasının evinde kaldığını belirten Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Hatay Antakya, Betonsan Bedii Sabuncu Okulu karşısı" açıklamasında bulundu.

Taha Duymaz'dan haber alamayan hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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