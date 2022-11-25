Tane tane pirinç pilavı yapmak hiçte zor değil! Pilavın lezzetli olmasını sağlayan teknik

Lezzetli pirinç pilavı yapmak istiyorsanız işinize yarayacak bir tarifimiz var.

Neredeyse her yemeğin yanına uygun olan, yaparken bazı ufak noktalarını kaçırmadığınız sürece oldukça kolay bir yemek olan pirinç pilavı tarifimiz izlerle!

Pirinç Pilavı Tarifi için Malzemeler:

2 su bardağı pirinç 1 çay bardağı arpa şehriye ya da tel şehriye Sıvı yağ Tereyağ ya da margarin Tuz 3 su bardağı sıcak su (pirinci ıslatırken ketıldan ısıtmaya başlatın)

Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır?

Pirinç pilavı tarifine başlamadan önce size pilav – su ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Pirinç pilavı yaparken kaç bardak pirinç kullanıyorsanız onun bir buçuk katı kadar su eklemelisiniz. Bu ölçüyle lezzetli bir pirinç pilavı yapabilirsiniz. Bire bir buçuk ölçüsünü kullanmak istemiyorsanız tenceredeki pirincin üstünü geçecek kadar su eklemeniz yeterli olacaktır.

Pirinci ıslatırken;

Boş bir tekneye 2 su bardağı pirinci dökün. Pirincin üstünü geçecek kadar soğuk su ile doldurun. Elinizle pirinci bir süre yıkayın. Daha sonra teknenin içindeki pirinci süzgece dökün ve biraz daha yıkayarak süzgeçten akan suyun berrak olmasına dikkat edin. Bu işlemi yaparak pirincin nişastasının gitmesini sağlıyoruz.

Pirinci yaparken;

Pirinç dolu süzgeci tezgaha bırakarak tencerenin altını sonuna kadar açın. Tencerenin tabanını kaplayacak kadar, çok aşırıya kaçmadan, sıvı yağ ekleyin. Yağ biraz ısındığında 1 çay bardağı arpa ya da tel şehriyeyi tencerenin içine ilave edin. Şehriyeler kızarana kadar yağda pişirin. Şehriyeler kızardıktan sonra pirinci tencerenin içine dökün. Daha sonra karıştırmaya başlayın. Alttaki şehriyelerin hepsinin üste geldiğinden emin olana kadar karıştırın. Karıştırma işleminden sonra bir yemek kaşığı kadar tuz ekleyin. Tuzu ekledikten sonra bir kez daha karıştırın. Margarin ya da tereyağından yemek kaşığı büyüklüğünde çok kalın olmadan tencerenin içine ilave edin. Sırada sıcak su ekleme işlemini var. Pirinçlerin üstüne gelecek kadar sıcak su ekleyin ya da 2 su bardağı pirinç kullandığımız için 3 su bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz. Pirinç ölçüsü aldığınız bardakla sıcak suyu eklerseniz daha iyi olur. Yüksek ateşte pirincin suyu çekmesini bekleyin. Bu süre boyunca tencerenin kapağını hiç açmayın. Tencerede su kalmadığını gördüğünüz zaman ocağın ateşini en düşük seviyeye alın ve tekrar iyice karıştırın. 7-8 dakika boyunca bu şekilde pirincin suyunu tamamen çekmesini bekleyin ve daha sonra tencerenin altını tamamen kapatın. Tencerenin üstüne peçete sererek tencerenin kapağını tekrar kapatın. Böylece pirinç buharını alır ve daha lezzetli bir tatta olur. Pirinciniz servise hazır. Afiyet olsun.

Pilavın yanına en iyi ne gider?

Pilavınızı kuru fasulye veya nohut yemeği ile servis edebilirsiniz. Çorba olarak ise mercimek çorbası tercih edilebilir