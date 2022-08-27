Tatlıses, İki Ayak Tarak Kemiğinde Kırık İle Çeşme’de Sahne Aldı

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- BODRUM'da dün geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalye ile çıkan Tatlıses, yaşadığı kaza ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne aldı. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı. Sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, "Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allahutaala sağolsun. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Melek gönderdi dedi ki, "Onların önünde kaya ol'. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. "İbrahim bey biz yaşıyor muyuz" dedi. Dedim ki "Allah bizi kurtardı'" ifadelerini kullandı.

KAZA BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos tarihinde Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de içerisinde bulunduğu minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve minibüs şarampole yuvarlanırken, Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yoldan geçen bir araçtan temin ettiği yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Araç içinde sıkışan Tatlıses ise kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Tatlıses'in yapılan sağlık taramasında ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi. Sanatçı, ayağındaki kırığa rağmen söz verdiği üzere hayranlarıyla buluşmasını ertelemedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı