Tavada köfte pişirirken aklınızda bulunsun, ne yağ çekiyor nede yavan oluyor

Köfte pişirirken bilmeniz gereken aşçılık sırlarını derledik. Bu tarif sayesinde pişireceğiniz köfte çok daha lezzetli olacak

Evde köfte pişirirken dikkatli olmak gerekiyor. Eğer evde köfte pişirirken pişirdiğiniz köfte yavan oluyor veya yağ çekiyorsa üzülmeyin.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarif sayesinde tavada harika köfte kızartması yapabileceksiniz.

* Yağlı bir kıyma almaya özen gösterin.

* Kıymayı iki kez çektirin

* Köfteleri mümkünse zeytinyağında kızartın.

* Köfteler kızarırken, köftelerin üzerine minik buz parçaları koyun. Bu buz parçaları köftenin lokum gibi pişmesini sağlayacaktır.

Hazırsanız tavada köfte tarifine geçelim;

MALZEMELER

500 gr az yağlı kıyma

3 dilim bayat ekmek içi

1 adet soğan

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı köfte baharı

2 çay kaşığı kekik

TAVADA KÖFTENİN YAPILIŞI

*Öncelikle soğanı rendeleyip diğer malzemelerle karıştırıyoruz.

*Karıştırdıktan sonra ele yapışmayan kıvama gelecek kadar yoğuruyoruz.



*Yoğurduktan sonra karışımı istediğiniz büyüklükte parçalara ayırıp yassı hale getiriyorsunuz.

*Çok ufak olmamasına dikkat edin.



*Teflon bir tavanın dibini yağlıyoruz ardından köfteleri tavaya diziyoruz ve kısık ateşin üzerine koyuyoruz.

*Köfteleri arkalı önlü güzelce pişiriyoruz.

Afiyet olsun!

TAVADA KÖFTENİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Tavada köfteleriniz pişerken dilerseniz bir yandan da mercimek çorbası ve tane tane pirinç pilavı pişirebilirsiniz.

Tavada kızartmış olduğunuz köftelerin yanına çıtır çıtır patates kızartması da çok iyi yakışmaktadır.