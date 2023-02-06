Türk kahvesi pişirirken bu sırrı atlamayın, lezzetli kahve pişirmenin sırrını ustası açıkladı

Türk kahvesi, çok sevdiğimiz içecekler arasında yer almaktadır. Lezzetli bir kahveye kimse hayır diyemiyor. Türk kahvesi pişirirken bazı incelikleri bilmekte fayda var.

Keyifle içtiğimiz Türk kahvesinin faydalarını ilk önce sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kahvenin pek bilinmeyen faydalarını öğrenmeye ne dersiniz? Kahvenin neden 40 yıl hatırı olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız böylelikle! Düzenli içilen Türk kahvesi uzmanlara göre göğüs kanseri riskini azaltır.

Ağrı kesicilerin etkisini yüzde 40 oranında artırır.

Milliyet'te yer alan habere göre; Günde 3 fincan kahve içmek astım tehlikesini azaltır.

Vatandanhaber.com'a konuşan 29 yıllık kahve ustası lezzetli Türk kahvesi pişirmenin tarifini verdi;

TÜRK KAHVESİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Sade Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

Az şekerli Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

Yarım çay kaşığı şeker

1 fincan su



Orta şekerli Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

1 fincan su



Şekerli Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

2 çay kaşığı şeker

1 fincan su



Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

*Kaç kişilik yapılacaksa cezveye o kadar su dökülmeli.

*Ardından kahve nasıl olacaksa ona göre şeker atılmalıdır.

*Şeker kişi sayısına göre eklenir.

*Karıştırmadan kısık ateşte ocağa alın.

*Kahveye dokunmadan köpüklenmesini bekleyin.

*Köpüğü yoğunlaşınca fincan sayısına göre şeker kaşığı ile kahve üzerinden alınan köpüğü fincanlara bölüştürün.

*Kahve kaynamaya başladığı an ocağın altını kapatıp köpük koyulan fincanlara kahveyi pay edin. Kahvenin dibi her zaman daha yoğun olur.

*Sert kahve isteyenlere telveyi bölüştürebilirsiniz.