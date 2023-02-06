Yargı oyuncusu Uğur Aslan ailesini depremde kaybetti. İşte yaptığı açıklamalar

TV1OO'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Aslan “Çok kötü bir gün geçiriyoruz.. Yani özellikle Hatay’la ilgili çok soru işareti var. Abim yengem, yeğenlerim maalesef göçük altındalar ve biz onları kaybettik varsayıyoruz. Çünkü onlara müdahale edebilecek herhangi bir süreç maalesef çalışmadı” dedi.



Hatay Valisi’nin yaptığı açıklamaya dikkat çeken Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yardım ulaşmamasının orada oluşan birtakım hasarlardan kaynaklandığı söyleniyor. Sayın valimizin yaptığı yaptığı açıklamalar var, oraya yardım gidebilmesi noktasında alt yapılarla ilgili zaafların söz konusu olduğu söylendi. Bir an önce hızlı müdahale edilebilir ve en azından kalanlarla ilgili sürekli çalışır ve herkes sağlığına kavuşur diye temenni etmekten başka bir şey söyleyemiyorum. Yeğenlerimle iletişim kurabiliyorum. Bunu çok belli aralıklarla yapabilme gibi bir durum söz konusu… Ailemden aldığım bilgilerden edindiğim şey insanların bir kısmını kendi çabalarıyla kendi yakınlarını kurtarmaya çalıştıkları… Bunun telaşı içinde oldukları… Durum çok kötü… Biz de katkı sağlayabilecek abilerimizle dostlarımızla iletişime girdik. Bir kısmından sağ olsunlar 7 bine yakın battaniye desteği ve 2-3 konteynıra yakın gıda desteği aldık. Ciddi şekilde Hatay’da yardıma ihtiyaç var ve lütfen destek verelim. Bu hepimizin sınavı… Umarım bu sınavdan hepimiz başarıyla çıkarız.”