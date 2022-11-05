Ünlü kalp doktoru "Yiğit bir anan varsa 60 m2’nin önemi yok" diyerek paylaştı herkes duygulandı

Avrupa’da ilk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın cerrah olarak tıp tarihine geçen Dr. Dilek Gürsoy (45), çocukluk yıllarının geçtiği evin önünden fotoğraf paylaştı.

Yiğit bir anan varsa 60 m2’nin önemi yok

Başarılı doktor paylaşımında, “60 metrekare. Bir oturma odası, bir mutfak, banyo, tuvalet. Azim varsa, alçakgönüllülük varsa, yiğit bir de anan varsa, şartlar ne olursa olsun, oluyor işte” ifadelerine yer verdi. Forbes dergisine kapak olan ünlü cerrahın paylaşımı, çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. Gürsoy, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesi Zeynep Gürsoy (70) ile zorlu yıllar geçirmişti.

Dilek Gürsoy’un, gurur duyduğu annesi 1987 yılında eşini, ardından babasını kaybetti. Fabrikada 47 yıl çalışıp üç yıl önce emekli olan Zeynep Gürsoy, başarılı cerrah ile iki oğluna hem annelik hem de babalık yaptı.

DR. DİLEK GÜRSOY KİMDİR?

1969 yılında Ordu, Fatsa'dan Almanya'da Gastarbeiter olarak çalışmak üzere göç eden bir ailenin çocuğu olan Dilek Gürsoy, 1976 yılında Neuss'ta dünyaya geldi. İki erkek kardeşi olan Gürsoy’un annesi Zeynep Hanım Pierburg fabrikasında montaj hattı işçisiydi.

Dr. Dilek Gürsoy, Türkiye'de çocukluğunda okula gitmesine izin verilmediği için okuma yazmayı tek başına öğrenen annesi tarafından büyütüldü. Anaokulunda Alman dilini öğrenen ve Alman dünyasında ve toplumunda rehberlik eden bir Alman çiftle tanışan başarılı isim Martin-Luther-Grundschule'de ilkokulu okuduktan sonra liseyi Neuss'taki Quirinus-Gymnasium'da tamamladı.

Düsseldorf Üniversitesi’ni bitirdikten sonra, aynı üniversitede asistan hekim, uzman ve asistan tıbbi direktör olarak çalışan Dr. Dilek Gürsoy üniversiteye giden ilk kişi oldu.

2017'de Bremen'de çalışan Gürsoy, Mart 2019'dan beri Siegburg'daki Helios-kliniğinde kalp cerrahisi bölümünde danışman cerrah ve LVAD programının direktörü olarak görev alıyor.

Yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa'da ilk ve tek kadın doktor olan Dr. Gürsoy’un Almanya dışında Hindistan ve Türkiye'de de önemli kalp ameliyatlarında yer aldığı biliniyor.

2019'da Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne ve Alman Tıp Ödülü'ne (German Medical Award) layık görülen Gürsoy, yılın doktoru da seçilmişti.

Gürsoy, şu anda Düsseldorf kentindeki Clinic Bel Etage'in başhekimliğini yapıyor.