Yiyen doymuyor, herkes tarifin peşinden koşuyor! 15 dakikada Beşamel Soslu Makarna tarifi
En pratik ve doyurucu yiyecekler arasında yerini alan makarnaya küçük dokunuşlar yaparak herkesin peşinden koşacağı bir tarif elde edebilirsiniz. Üstelik sadece 15-20 dakika harcayarak. İşte herkesi kendine hayran bıraktıran Beşamel Soslu Makarna tarifi...
Makarna sosları içinde Beşamel sos harika bir lezzettir. Hep birlikte bu güzel beşamel soslu makarna yapmaya başlayalım.
Beşamel Soslu makarna için gerekli malzemeler:
- 1 paket makarna
- Haşlanması için yarım tencere su
- Tuz
Sosu için gerekli malzemeler:
- 2,5 yemek kaşığı tereyağı
- 2,5 su bardağı süt
- 2,5 yemek kaşığı un
- Tuz, karabiber
Beşamel Soslu Makarna’nın Yapılışı:
- Öncelikle yeterli miktarda su koyduğumuz makarna haşlama tenceresine suyumuz kaynadıktan sonra 2 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz.
- 2 yemek kaşığı sıvıyağımız da kattıktan sonra makarnamızı haşlıyoruz.
- Ara sıra karıştırırsak makarnalarımız yapışmaz.
- Haşlanan makarnamızı süzdükten sonra fırın kabımıza alıyoruz.
- Arı bir tencerede Beşamel sosumuzu yapmaya başlayalım.
- 2,5 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alıyoruz.
- Eridikten sonra üzerine 2,5 yemek kaşığı unu ilave ediyoruz.
- Hafif rengi döndükten sonra üzerine 2,5 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz sürekli karıştırarak sosumuzu hazır hale getiriyoruz.
- Sosumuz hazır. Fırın kabımıza aldığımız makarnamızın üzerine beşamel sosumuzu döktükten sonra iyice birbirine karıştırıyoruz.
- Üzerine rendelediğimiz kaşar peynirimizi de ilave ettikten sonra 180 dereceli fırınımıza veriyoruz.
- Üzeri kızarana kadara fırında pişiriyoruz.
Afiyet olsun…
Kaynak: haberturk.com