Yumurta haşlarken çatlamasını önlüyor... Usta aşçıların uyguladığı sır yöntem

Yumurta haşlarken çatlamasını önlemek aslında hiç zor değil! Uygulamanız gereken sadece bu

Yumurta haşlarken, çatlamasını istemeyiz. Yumurta haşlanırken çatlanırsa zaten ziyan olur ve kesinlikle tüketilmemelidir.

Yumurta haşlarken haşlama suyuna ekleyeceğiniz üç damla limon suyu yumurta kabuklarının daha sağlam olmasını sağlayacak ve kaynama aşamasında yumurtalar çatlamayacaktır.

1 tatlı kaşığı kadar karbonat eklemekte yumurtanın çatlamasını önleyecektir.

Üsküp Haber'de yer alan habere göre; Evde karbonat yoksa bir tutam tuz ekleyerek yumurtanın çatlama sorunu ortadan kaldırılabilir.

Şimdiye kadar en yetkili yöntemlerden olan bu iki yöntem haricinde bir kaç damla limon damlatmakta işe yarayacaktır.

Limonu harcamak istemiyorsanız en sağlıklı yöntem tuz veya karbonat olacaktır. Bu ikisi de yoksa eğer başka bir yöntem daha işe yarıyor.

O yöntemde bir kaç kibrit çöpü atmaktır demlik içerisine. Bu yöntemde yumurtaların çatlamasını engelleyecektir.

Her seferinde yeni kibrit çöpleri atmak yerine haşlama suyunu dökerken kibrit çöplerini bir kenara ayırın ve her seferinde aynı çöpleri kullanın böylelikle ziyan etmemiş olursunuz.

Bu yöntemler yumurta haşlarken işinize yarayacaktır. Bu yöntemler sayesinde haşlayacağınız yumurtalar asla çatlamayacaktır. Başka bir püf nokta da ocağın altını orta ateşte açmaktır.

Yumurta haşlarken ocağınız ne yüksek nede kısık ateşte olmamalı. Orta ateşte haşlanan yumurta hem daha sağlıklı olacak hem de yumurtalar çatlamayacaktır.