Yumurta haşlarken çatlıyorsa nedeni buymuş! Vazgeçmeniz gereken hata

Yumurta haşlarken yapılan bir hata yumurtanın hem besin değerini yok ediyor hem de yumurtanın çatlamasına neden oluyor. İşte yumurta haşlarken bilmeniz gerekenler

Kahvaltıda uzmanlar mutlaka haşlanmış yumurta tüketilmesini öneriyor. Ancak yumurta haşlarken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Eğer haşladığınız yumurta çabuk kırılıyor veya çatlıyorsa işte işinize yarayacak aşçılık sırları.

YUMURTA NASIL HAŞLANIR?

Yumurtaları bir tencereye koyup, üzerlerini sadece birkaç milimetre geçecek kadar oda sıcaklığında su ekleyin. Harlı ateşte yumurtaları kaynatın. Fokurdamaya başlayınca da altını kapatın.

Yumurtayı suda kaynattıktan sonra rafadan olması için 2-3 dakika; kayısı kıvamı için 5-6 dakika bekletmek yetmektedir. Katı yumurta için yumurtayı kaynar suda ve kısık ateşte 12-13 dakika pişirmek gerekiyor.

BU TAKTİKLE ÇATLAMIYOR

Yumurtaları haşlamadan 30 dakika önce buzdolabından çıkarmak gerekiyor. Eğer buzdolabından çıkarır çıkarmaz haşlamaya çalışırsanız ısı değişimi nedeniyle yumurtalar çatlayacaktır. Haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı kadar sirke ekleyin ya da pişireceğiniz kabın içine ters çevrilmiş bir çay tabağı koyun. Hiç olmadı, suyun içerisine 1-2 kürdan ekleyin.

Yumurtayı ocağa koyduktan 2-3 dakika sonra tencereye 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. Tuz sayesinde de yumurtalar çatlamayacaktır. İsterseniz karbonatta ekleyebilirsiniz.

OMLET VE MENEMEN YAPARKENDE DİKKAT EDİN

Öte yandan aşçılar omlet veya menemen yaparken de yumurtanın oda sıcaklığında olmasını öneriyor. Aksi takdirde yumurtanın lezzeti olmuyor ve besin değeri gidiyor.

Çatlamış yumurtayla ayrıca omlet veya menemen yapılmaması gerekiyor. Buzdolabında olsa bile çatlak yumurta çok zararlı olabiliyor.

YUMURTA DEYİP GEÇMEYİN

Yumurta deyip geçmemek gerekiyor. Yapılan araştırmalarda yumurtanın pek bilinmeyen 7 yararı ortaya çıkarıldı. İşte yumurtanın 7 müthiş faydası

Kaynak: Gercekgundem.com