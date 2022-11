Zararlarını öğrendikten sonra bu gıdaları tüketmeyeceksiniz

Sağlıklı bir yaşam için yememiz gereken birçok şey hakkında bilgi sahibiyizdir fakat yememiz gerekenler hakkında pekte bir şey bilmeyebiliriz. Bunun için sağlığa zararlı olan gıdalar hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda olacaktır.

Fast Food Ürünler

Fast food menülerinin zararlı olmasında birçok sebep vardır. 1kg etin fiyatına göre oldukça uygun olan fast food ürünlerinin içerisindeki etin en fazla %15 olduğu söylenmektedir. Sadece bununla kalmayarak, yanında kızartılmış patates ve şeker deposu olan devasa içecekler verilmektedir. Bu gıdaların tamamı zararlıdır. Hepsini aynı anda tükettiğinizde, vücuda olan zararı da artıyor. Karaciğer hastalıkları, obezite gibi birçok hastalığa adeta zemin hazırlamaktadır. Uzmanlar, sağlıklı yaşam için fast food gıdaların asla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.

İşlem Görmüş Et Ürünleri

Salam, sosis ve sucuk gibi işlem görmüş ürünler daima tüketilmektedir. Endüstriyel işlem görmüş et ürünleri oldukça zararlıdır. Et ve et ürünleri protein bakımından oldukça zengindir. Fakat bazı et ürünleri hızlı üretimlerinden dolayı oldukça zararlı olabilmektedir. Sosis ve salam gibi ürünler ısıl işlem gördükleri için içerisindeki proteinler parçalanarak yok olmaktadır. Bu proteinlerin yok edilmesinin yanı sıra birçok ta katkı maddesi kullanılmaktadır. Hem protein açısından sıfır hem de zararlı katkı maddesi barındıran gıdalar olduğu için asla tüketilmemelidir.

Trans Yağlar

Trans yağların sağlığa olan zararları bir hayli fazla. Tükettiğiniz zaman ve ileriki zamanlarda oluşacak rahatsızlıklarınıza temel hazırlıyor olabilirsiniz. Trans yağlar, kandaki kötü kolesterolü yükseltirken, iyi kolesterolü de düşürecektir. Böyle durumlar ise kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç gibi hastalıklara yakalanma riskini artıracaktır. Trans yağın uzun vadede oluşan sağlığa zararları, ciddi sonuçlar doğurabilir. Uzun vadede trans yağ tüketimi, kötü kolesterolün damar çeperlerinde birikmesini sağlar. İyi kolesterolde kanda biriken bu kötü kolesterolü karaciğere taşıyarak damar tıkanıklığı yapar. Böyle durumlarda kalp ve beyin gibi organlara yeterli kan gitmemesinden dolayı, felç, kalp krizi, beyin kanaması gibi birçok durum oluşabilir.

Yağda Kızartılmış Gıdalar

Kızartma yapmak için yine trans yağ içeren bilgisel yağlar kullanılmaktadır. Böyle durumlar kalp ve damar rahatsızlıklarını beraberinde getirecektir. Tip 2 diyabet hastalığı da genellikle fazla kızartma türü tüketen kişilerde görülmektedir. Kızartmalardan birçok kişi uzak kalmak istemez. Bunun için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Pişirme yöntemini ve daha sağlıklı ürünler ile pişirmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle dışarıda satılan kızarmış ürünler, defalarca kullanılmış yağlar ile kızartılmaktadır. Buda sağlığı olumsuz etkileyen bir diğer etkendir.

Gazlı İçecekler

Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan kimyasal tuz olan sodyum benzoat, insan sağlığı için oldukça tehlikeli bir maddedir. Bunun dışında yine sağlığa zararlı birçok madde barındırmaktadır. İçerisinde ki mısır şurubu sayesinde kalp ve diyabet gibi rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. İçerisinde BPA maddesi ve bolca şeker barındırdığı için birçok rahatsızlığı beraberinde getirir. Şeker hastalığı ve böbrek hastalıklarını da sonradan oluşturabilecektir.

Tuz ve Şeker Tüketimi

Tuz ve şekerin aşırı üretimi sonucunda ciddi rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Günlük vücudun ihtiyaç duyduğu sodyum miktarı 5mg’dır, buda 5 gr. tuza eşitti. İnsanlar ise günlün ortalama 15 gr. tuz tüketmektedir. Buda oldukça zararlı sonuçlar doğurabilmektedir. Dünya sağlık örgütüne göre, günde 5gr. tuz tüketimi ideal olacaktır. Şeker tüketimine de dikkat edilmelidir. Doğrudan şeker tüketimi yerine, meyveler ile doğal yollardan tüketilmelidir.