Ziyan etmeyin. Pırasa pişirirken bilmeniz gereken teknik. Pırasa böyle daha lezzetli oluyor

Pırasa yemeği yaparken daha doyurucu ve daha lezzetli hale getirmek mümkün. İşte pırasa yemeği pişirirken bilmeniz gereken tarif.

Dünyanın en sağlıklı gıdalarından biri olan pırasayı kış aylarında bolca tüketmek gerekiyor. Bugün sizlerle çok hoşunuza gidecek bir pırasa yemeğinin tarifini paylaşacağız.

Yemeğinizi bu tarife göre yaparsanız asla ziyan olmuyor ve çokta lezzetli oluyor.

Gerekli malzemeler;

*4-5 dal pırasa
*2 tane havuç
*2 tane domates
*Yarım yemek kaşığı domates salçası
*Yarım çay bardağı pirinç
*2 yemek kaşığı sıvı yağ


*Pırasa Yemeği Tarifi

*Pırasalar, domates ve havuç yıkanır ve doğranarak güzelce hazırlanır.
*Bir tencerede yağda salça kavrulur daha sonra havuç eklenerek kavrulmaya bir süre daha devam edilir.
*Sonra pırasalar da ilave edilerek sotelenir.
*Son olarak domatesler ilave edilir ve biraz kendi suyuyla pırasa kaynatılır.
*Göz kararı su ilave edilerek pişmeye bırakılır. Ekleyeceğiniz suyun içme suyu olması gerekiyor.
*Pırasalar sararınca önceden suda bekletilmiş pirinçler yıkanır ve eklenir daha sonra yemek pişmeye bırakılır.
*Pirinçler, havuç ve pırasalar piştikten sonra yemek ocaktan alınır.
*Pırasa yemeğiniz artık servise hazırdır..

PIRASA YEMEĞİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pırasa yemeğinizi kış aylarında mis gibi tarhana çorbasıyla servis edebilirsiniz. Tarhana çorbasını dilerseniz kıymalı pişirin. Böylelikle çok daha doyurucu olur.

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