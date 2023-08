Karaburun Belediyesi’nin düzenlediği “14. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği” binlerce kişiyi ağırladı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Teşekkürün en büyüğü, sabahtan akşama, köylerimizde stantlarımızı ve işletmelerimizi; sonrasında ise sahillerimizi dolduran misafirlerimize” dedi.

Karaburun Belediyesi’nin ilçeye özgü doğal ürünlerini tanıtmak, korumak ve geleceğe bir ekonomik değer olarak taşımak amacıyla düzenlediği Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği, 14. kez büyük bir coşku ve katılımla yapıldı. Kortejler, atölyeler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerin yer aldığı zengin bir programla misafirlerine keyifli zaman geçirme fırsatı sunan etkinliğin, yerli ve yabancı misafirleri; yöreye özgü Sultaniye cinsi başta olmak üzere ve çeşitli cinste üzümlerden tattı.

Şenlikte; İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Grup Sote ve Grup Beyler konser verdi, halk oyunları gösterisi beğeni topladı. Şenliğin konukları, yöresel gıda ürünleri ve el işi üretimlerinin yer aldığı güzel sanatlar stantlarından da alışveriş yaparak verilen emeği değerli kıldı.

Başkan Erdoğan ev sahipliğinde, Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Garnizon Komutanı Ali Eker, ilçe protokolünün de katılımıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmen açılan şenlik, kaliteli ve eğlenceli zaman geçirme arayışındaki yurttaşların da adresi oldu.

Protokol, üzümün geleneksel üretim yöntemleriyle pekmez, şıra ve şaraba dönüşme sürecini gösteren atölyeleri yurttaşlarla birlikte gezdi. Açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Yarımada’da üzüm deyince, yıllar öncesinden geleneksel tarıma dayanan eski tadı bulma fırsatı sunan Karaburun ve köylerindeki ürünlerin, şenlikle görücüye çıktığını belirterek, şunları söyledi:

“Karaburun Belediyesi olarak, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz şenliğimize halkımızın gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada hem bir üretim geleneği tarihine tanıklık ediyoruz hem de yaptığımız her bir alışveriş üreticimizin bütçesine önemli bir katkı anlamına geliyor. Biz Karaburun Belediyesi olarak köylerimizde üretimi kooperatiflerimizle teşvik ederek, ilçemiz adını yöresel ürünlerde yeniden marka haline getirmek için çalışıyoruz. Yerelde kalkınma bakışımız, köylerimizde üreterek var olmak; ürünlerimizle hemşerilerimizin ekmeğini büyütmek amacını taşıyor. Yerelliğin izinde samimi bir köy atmosferinde güzel bir hafta sonunu birlikte geçiriyoruz. Burada bizimle olarak, dağından denizine ve doğasına, bu topraklarda yaşayan her bir canlının nesilden nesile var olması için farkındalık yaratma çabamıza katkınızı unutmayacağız. Sadece bugün değil her gün, doğamız deniziniz, mavimiz yeşilimiz, Karaburun’umuzun her güzel köşesi şirin köyü sizleri bekliyor. Önce üzüm sonra deniz, diyerek nice şenlik ve festivallerde bir arada olmayı diliyorum.”

EN GÜZEL ÜZÜM SEÇİLDİ

Şenlik kapsamındaki ‘En Güzel Üzüm Yarışması’nda Ömer Şensoy birinci, Ahmet Eren ikinci, torunu Irmak Eren de üçüncü oldu. Geleneksel “Üzüm Güzeli” Yarışması’nda da iddialı Karaburunlular yarıştı. Yarışma sonucunda Salman Köyü’nden Merve Özsoylar jüri tarafından “Üzüm Güzeli” seçildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan verdi.

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, 27 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de ise Karaburun Cumhuriyet Meydanı’nda 14. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin 10 ülkenin halk oyunları gruplarının katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Erdoğan, “Türkiye, Hırvatistan, Almanya, Karadağ, Kıbrıs, Meksika, Portekiz, Porto Riko, Romanya ve Sırbistan’dan ekipler yöresel müzik ve kıyafetleri eşliğinde ulusal halk danslarından örnekleri Karaburun’da sahneleyecek” diye konuştu.

