16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile her yıl 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olacak, farkındalık oluşturmak üzere etkinlikler düzenlenecek ve herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için çaba harcanacak.