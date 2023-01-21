20 Ocak 2023 On Numara çekilişi sonuçları dün akşam gerçekleşti. On Numara'da 20 Ocak tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte kazandıran On Numara talihlileri...

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü yapılmaktadır.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara çekilişi bugün akşam saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 649.655,02 TL olduğu çekilişte 10 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte bugün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları şu şekilde;

20 Ocak 2023 On Numara Çekiliş Sonuçları

8 - 14 - 16 - 20 - 25 - 26 - 27 - 29 - 32 - 38 - 40 43 - 51 - 52 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 65 - 73 - 77

Kaynak: ensonhaber.com