6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Chp Milletvekillerinden Oluşan Heyet Elazığ'da

(ELAZIĞ) - 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet Elazığ'a geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'de beklenen depreme atıfta bulunarak, "Şehrimizin nüfusunun yaklaşık 5'te 1'i buraya çok yakın olan Karakoçan ilçesinde yaşıyor. Buradaki bina stoku çok kötü. Zemin olarak son derece uygun olmayan bir zemin var. Bununla ilgili oralarda bir an önce tedbirlerin alınması lazım" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'a CHP, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Antalya Milletvekili Mustafa Erdem geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte Elazığ Esnaf Odalarını ziyaret eden heyet, oda başkanları ile görüşerek Elazığ’daki esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Erol, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün de oda başkanımız Turan Kurnaz’ın ev sahipliğinde oda başkanlarımızla birlikte buradayız. Deprem süreciyle ilgili esnaflarımızın beklentilerini, taleplerini yaşadıkları sorunları yerinde tespit ederek bunları bir rapor haline getirip genel merkezimize ve genel başkanımıza sunmak üzere hem de genel anlamda bizim yapmamız gereken işlerle ilgili taleplerin ne olduğu konusunda bir araya geldik. Bundan yaklaşık bir 15 gün önce 21 milletvekilimizle Elazığ’a gelmiştik. Geliş amacımız biraz da Tunceli ve Bingöl depremleri ile ilgili bilim adamlarının uyarıları doğrultusunda depreme dirençli kentler haline getirilmesi ile ilgili sorunları yerinde tespit etmekti. Hem Elazığ hem de Tunceli ile ilgili olarak neler yapılabilir konusunda bir rapor hazırladık. Bu raporu geçtiğimiz günlerde sayın genel başkanımıza ilettik.

"Siyaset kurumu geçmiş olsun ya da başsağlığı demek için gelmemeli"

Özellikle Bingöl ve Tunceli fay hatları hareketli halde. Bilim insanlarının değerlendirmesine göre özellikle Prof. Dr. Naci Görür’ün bizi bilgilendirmesine göre bu fay hatlarının hareketliliği ve deprem olma süresinin dolduğunu, gerek Bingöl gerekse Tunceli depreminin 3 ilçemizi ilgilendirdiğini; özellikle Karakoçan, Kovancılar, Palu ilçelerimizi direkt ilgilendirdiğini ve burada yaşamsal risklerin olabileceğini ve yıkımın ağır olabileceği ve can kayıpları olabileceği yönünde bilgilendirmeleri oldu. Şehrimizin nüfusunun yaklaşık 5 te 1'i bu bölgede yaşıyor. Yaklaşık 100 bin nüfusumuz var. Buradaki bina stoku çok kötü. Zemin olarak son derece uygun olmayan bir zemin var. Özellikle Karakoçan’ın girişinin sol tarafı bilim adamlarının değerlendirmelerine göre çok kötü. Eskiden orası bir bataklıkmış. Bununla ilgili oralarda bir an önce tedbirlerin alınması lazım. Siyaset kurumu şunu yapmalı; yaşanan bir olumsuzluktan sonra geçmiş olsun demek ya da başsağlığı için gelmemeli.

"Temennimiz ve beklentimiz deprem bölgesinde yaşanan sorunların çözülmesi"

Ben Maraş ve Hatay’a gittim. Bizim burada yaşanan depremle orada yaşanan deprem arasında bir bağlantı yoktu. Hatay’ın altı üstüne gelmişti. Sağlam bir tane bina bulamıyorsunuz. İnsanlar cenazelerine ailelerine ulaşamıyorlardı. Çaresizlik içindeydiler. Büyük bir depremdi acılar da büyük oldu. Devletimiz büyüktür. Temennimiz ve beklentimiz orada yaşanan sorunların çözülmesi. Gecikme olsa bile bu gecikmelerin bir an önce giderilerek oradaki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesidir. Geçtiğimiz günlerde ilimizin 5 milletvekili, valisi, belediye başkanı ile bir heyet olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ziyaret ettik. Çevre Bakanlığının özellikle Elazığ’a bakışı son derece olumlu. İlgili bürokratlara talimatlar verdiler. Özellikle yerinde dönüşümle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili ve şehir merkezinde yapılmayan binalar ve işyerleri ile ilgili önümüzdeki günlerde bakanlığınilgili bürokratları Elazığ’a gelerek yerinde incelemeler yapacak. Bu sorunun çözümüyle ilgili ortak akıl geliştireceğiz."

"Yine de şehrimiz her yönüyle depremlerden etkilenmiştir’’

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Turan Kurnaz, "2023 depremlerinden dolayı şehrimiz hem 2020 hem 2023 depremlerinde büyük badire atlattı. Her ne kadar can kaybımız az olsa da yine de şehrimiz her yönüyle depremlerden etkilenmiştir" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı