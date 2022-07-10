Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Dursun G. yönetimindeki 44 ACU 343 plakalı otomobil, Durmuş Y.'nin kullandığı 44 BE 683 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Üsküdar'da İki Araç Çarpıştı: 2'si Çocuk 3 Yaralı
Üsküdar'da İki Araç Çarpıştı: 2'si Çocuk 3 Yaralı
3'üncü Kez Kansere Yakalanan Cemre, Yaşam Mücadelesini Kaybetti
3'üncü Kez Kansere Yakalanan Cemre, Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Yasak Aşk Yaşadığı Adamı Tüfekle Öldürdü, Cesedin Başında Polisin Gelmesini Bekledi
Yasak Aşk Yaşadığı Adamı Tüfekle Öldürdü, Cesedin Başında Polisin Gelmesini Bekledi
Apartmandan Kopan Beton Parçaları Kafede Oturanların Üzerine Düştü: 2 Yaralı
Apartmandan Kopan Beton Parçaları Kafede Oturanların Üzerine Düştü: 2 Yaralı
Tarlaya Uçan Otomobildeki 7 Kişi Yaralandı
Tarlaya Uçan Otomobildeki 7 Kişi Yaralandı
Bodrum'da Orman Ve Makilik Yangını (2)
Bodrum'da Orman Ve Makilik Yangını (2)