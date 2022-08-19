Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne giden Hüseyin Şahin (38) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Şahin ile yanındaki akrabaları Emin (40), Emre (23), Ayşe (74) ve Ezgi Şahin (27) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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