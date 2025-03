Ak Parti Grup Toplantı Salonunda Oturma Düzeni Oluşturdu

(TBMM) - AK Parti, TBMM’de milletvekillerinin zaman zaman ayakta kaldığı, koltuklarda yer olmadığı için merdivenlere oturduğu veya kendi buldukları çözüm yöntemleriyle toplantıyı izledikleri grup toplantı salonunda yaşanan yer sorununun çözülmesi için çareyi oturma düzeni oluşturmakta buldu.

AK Parti’nin bugünkü grup toplantısında, yeni oluşturulan oturma düzeni duyuruldu. Grup toplantı salonundaki koltuklar numaralandırılıp koltuk grupları bloklara ayrılarak kabine, MYK ve MKYK üyeleri, mevcut ve eski vekiller, parti teşkilatı ile toplantıyı izleyecek ziyaretçilerin yerleri belirlendi. Ekrana da yansıtılan yeni oturma düzeninin dönem sonuna kadar bu şekilde olacağı ifade edildi.

Eski milletvekili Sinan Yerlikaya'nın, yaklaşık bir ay önceki grup toplantısını, oturduğu tabureden izlemek zorunda kaldığı kameralara yansımıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantı salonuna gelmeden önce oturma düzenine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Milletvekili arkadaşlarım özellikle sizlere seslenmek istiyorum. Zaman zaman grup toplantımızda oturmayla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. O sebeple bundan sonra milletvekillerimiz hep aynı yerlere oturacaklar bu dönemin sonuna kadar. Bunun milletvekillerimiz için çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum.

Ekranda görüyorsunuz, şu anda oturduğunuz koltuklarda numaralandırma işlemi yapıldı. Her koltuğun artık bir numarası var, her bir bloğun da harfle ayrımı var. Bundan sonra D ve E bloklar Bakanlar Kurulu üyelerimize ayrılmış durumda. E, F ve G grubundaki bloklarda MYK üyelerimiz oturacaklar. U ve İ bloklarının olduğu yerlerde MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, il belediye başkanlarımız ve daha evvel milletvekilliği yapan arkadaşlarımız oturacaklar. Üst kat balkonlar da teşkilat mensuplarımız ve her daim gelmekte olan misafirlerimize ayrılmış olacak. Diğer bloklarda ise A bloktan başlamak üzere 28. Dönem milletvekillerimiz kendi illeriyle beraber her il aynı yerde olmak kaydıyla bir oturma planı gerçekleştirildi.”

Anka Haber Ajansı