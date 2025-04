Ak Partili Bayram’dan Nevruz'un Resmi Bayram Tatili İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi

(ANKARA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nevruz Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. Bayram, “Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bu günün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nevruz Bayramı’nın resmi bayram tatili ilan edilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. TBMM’de konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Nevruz’un birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getiren Bayram, “Bu günün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir” ifadelerini kullandı.

“Nevruz demek yeniden doğuş demektir”

Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

“21 Mart’ı geçirdik. 21 Mart gece gündünüz eşit olduğu bir gün ama aynı zamanda da bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı’nın da günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Ve bu bağlamda bende hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak bugünü resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında bugün Meclis’ime kanun teklifi verdim. Malumunuz 21 Mart tarihinde Nevruz kutlamalarında sayın Cumhurbaşkanımız da bu tarz açıklama yapmıştı. Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bu günün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum. Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Ve başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın Devlet Bahçeli’ye Türk Devletler Teşkilatı’nda Aksakallı Konsey Başkanı Binalı Yıldırım Bey’e bütün parti başkanlarımıza, vekillerimize destekleri için şimdiden hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.

“Buğday tanesi filmi, 116 ülkeden bin 428 film içinden birinci çıktı”

Biliyorsunuz UNESCO’nun 2010 yılında da dünya listesine kültür mirası listesine girmiştir Nevruz. Bu bağlamda da çok önem arz ediyor. Hem Birleşmiş Milletler’deki Barış Elçiliği çalışmalarımdan dolayı da UNESCO’nun bu takdirinde çok olumlu buluyoruz. Bu tip birlik, beraberlik ve kardeşlik olan projelerin de her daim yanındayız. Her zaman olacağız. Bu yasamız ülkemize, milletimize hayırlar uğurlar getirir. Ve ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini de hakim kılar. Malumunuz geçen hafta İsrail Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki: ‘Bir buğday tanesi Gazze’ye dahi giremez’ dedi. Tabi Gazze’de Filistin’de kardeşlerimiz una ekmeğe muhtaç. Böyle bir talihsiz açıklama yaptı. Bunu esefle kınıyoruz. Bir buğday tanesine yenilecekler. Çünkü Buğday Tanesi dünyayı saran benim de hayatımı anlatan biliyorsunuz filmiyle, kitabıyla her alanda dünyada ödül alan bir projeye dönüştü. İnşallah cumartesi günü Ürdün Kraliyet ailesi ile birlikte Ürdün’de programda bulunacağız. Akabinde Dubai’de bir programımız olacak. Daha sonra 17 Mayıs’ta 42. Türk yürüyüşü 50 bin kişi olarak New York’ta yürüyeceğiz. Konusu, teması Buğday Tanesi. Barış istiyoruz, savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya istiyoruz. Gazze’de Filistin’de insanlar ölmesin istiyoruz, engeller kalmasın istiyoruz. Yine Buğday Tanesi geçen hafta Paris Uluslararası Film Festivali’nden bin 428 filmin içinden 116 ülkeden başvuru var, Türkiye olarak 1. çıktık, Buğday Tanesi olarak bu başarı hepimizin başarısı. Dünyanın birçok yerinden ödül aldık. Ödül almaya da devam ediyoruz.”

Anka Haber Ajansı