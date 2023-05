Ali Babacan Ankara’da Oy Kullandı: “6 Partinin Ortak Seçim Güvenlik Sistemi Çalışacak”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Seçim sürecinin şeffaf olmasının, adil olmasının ve hakkaniyetli olmasının demokrasimiz için son derece büyük önemi var. Ankara’da 25 ilçede 25 teşkilatımız var. Ankara’daki tüm teşkilatlarımızda arkadaşlarımızı okul binalarında görevlendirdik. CHP’nin ortak sandık güvenlik sistemi var. Ona biz kendi arkadaşlarımızı yazdırdık. Yaklaşık 48 bin isim verdik biz ortak havuza, bin 166 tane de avukat ismi verdik. Dolayısıyla da bütün sandıklarda 6 partinin ortak seçim güvenlik sistemi çalışacak. Bizim de arkadaşlarımız bu seçim güvenlik sistemine katkıda bulunacak" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Babacan, oy kullanma işlemlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“VATANDAŞLARIMIZA ÇAĞRIM MUTLAKA SANDIK BAŞINA GİTMELERİ”

“28 Mayıs seçimlerinin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Türkiye her köşesinde demokrasi aşığı evlatlarıyla büyüyen bir ülke, çok partili siyasi sisteme, çok partili demokrasiye geçtiğimizden bu yana da her seçimlerde oldukça yüksek oranlarda sandığa, seçime katılım var. Vatandaşlarımız, tercihlerini gelip sandık başında ifade ediyorlar ve katılım oranı bizde dünya ortalamalarından, Avrupa ortalamalarından oldukça yüksek. Bu da bizi gerçekten her seçimde çok çok mutlu ediyor. Ancak özellikle bu ikinci turda, 28 Mayıs seçimlerinde buradan vatandaşlarımıza çağrım mutlaka sandık başına gitmeleri, mutlaka iradelerini ortaya koymaları ve tercihlerini ülkemizin yarınlarını şekillendirecek o çok kıymetli ve önemli tercihlerini açıkça sandık başında söylemeleri, kullanmaları…

“ÜMİT EDİYORUM Kİ BU 28 MAYIS SEÇİMLERİ DE ADİL, ŞEFFAF VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE SONUÇLANIR”

Böyle bir önemli seçimde ümit ediyorum ki seçim süreci huzur içerisinde, sükunet içerisinde geçer, 14 Mayıs gerçekten sükunet içerisinde, huzur içinde geçen bir seçimdi ve bundan çok mutlu olduk. Umarım bu 28 Mayıs seçimleri de sükunetle, huzur içerisinde tamamlanır. Seçim sürecinin şeffaf olmasının, adil olmasının ve hakkaniyetli olmasının demokrasimiz için son derece büyük önemi var. Ümit ediyorum ki bu 28 Mayıs seçimleri de adil, şeffaf ve hakkaniyet çerçevesinde sonuçlanır. Bütün vatandaşlarımızın kalbinin rahat edeceği, gönlünün rahat edeceği güveneceği bir sonucu bu gece hep beraber görürüz.

“BÜTÜN SANDIK GÖREVLİLERİMİZİN İŞLERİNİN BAŞINDA OLMASINI ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM”

Bu arada sandık görevlileri arkadaşlarımıza da müşahitlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Onlar vatandaşlarımızın tek bir oyunun bile zayi olmaması için, tek bir oyunun bile milli iradeye tam olarak yansıması için büyük bir gayret gösteriyorlar. Sandık sonuç tutanakları tamamlanıp, o tutanaklar imzaya bağlanıp, zarflar çuvallara sağlam konuluncaya kadar da bütün sandık görevlilerimizin işlerinin başında olmasını özellikle rica ediyorum. Bazen akşam saatlerinde yorgunluk oluyor, çabuk ayrılma oluyor. Onun böyle olmayacağına inanıyorum. Sonuna kadar sandık sonuç tutanağının imzalanıp, oyların torbaya konuluncaya kadar işin başında olmaları son derece önemli olacak. Biliyorsunuz sandık sonuç tutanağı seçimin tapusu yani her sandıkla ilgili tutanak bağlandığı, imzalandığı zaman yaklaşık 200 bin sandıkta, 200 bin tapu oluşmuş oluyor ve itirazlar da olsa, farklı gelişmeler de olsa nihayetinde dönüp dolaşılıyor o tapu kayıtlarına bakılıyor. Bu da son derece önemli olacak.

“28 MAYIS SEÇİMLERİNİN DE ÜLKEMİZ İÇİN, DEMOKRASİMİZ İÇİN TEKRAR HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur. Çünkü demokrasi çok kıymetli bir değer. Demokrasi sadece seçimden seçime işleyen bir mekanizma da değil aslında, demokrasi demek iki seçim arası sivil toplumla, meslek örgütleriyle sürekli istişare halinde olmak demek. Demokrasi demek aynı zamanda özgür basın demek. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye, doğru yoruma kolay ulaşabilmesi, bunun için de basının hür olması demek. Ümit ediyorum demokrasimiz daha da güçlü bir demokrasi olur. Demokrasimiz tam demokrasiye doğru böyle kuvvetli adımlarla yürür. Ülkemiz çok güzel bir ülke, Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahibiz. Avrupa’nın en büyük topraklarına sahibiz. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu büyük ve güzel ülkemizde, demokrasinin de ilerlemesine ve hep beraber tam demokrasiye ulaşmamızı tekrar gönülden diliyorum. 28 Mayıs seçimlerinin de ülkemiz için, demokrasimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

“BÜTÜN SANDIKLARDA 6 PARTİNİN ORTAK SEÇİM GÜVENLİK SİSTEMİ ÇALIŞACAK. BİZİM DE ARKADAŞLARIMIZ BU SEÇİM GÜVENLİK SİSTEMİNE KATKIDA BULUNACAK”

Bizim genel başkanlar olarak sandık başında beklememizin çok doğru olmadığıyla ilgili daha önce tecrübelerimiz var. Çünkü bilinen insanlar olduğumuz için sandık başında olmamız biraz sanki oy tercihlerini etkilemek gibi de anlaşılabiliyor. Dolayısıyla Ankara’da 25 ilçede 25 teşkilatımız var. Ankara’daki tüm teşkilatlarımızda arkadaşlarımızı okul binalarında görevlendirdik. CHP’nin ortak sandık güvenlik sistemi var. Ona biz kendi arkadaşlarımızı yazdırdık. Yaklaşık 48 bin isim verdik biz ortak havuza, bin 166 tane de avukat ismi verdik. Dolayısıyla da bütün sandıklarda 6 partinin ortak seçim güvenlik sistemi çalışacak. Bizim de arkadaşlarımız bu seçim güvenlik sistemine katkıda bulunacak. Ben de akşam saat 5-6’dan itibaren genel merkezimizde olacağım. Seçim sonuçlarını genel merkezimizde arkadaşlarımızla takip edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı