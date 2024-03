Ali Babacan: "Büyük Bir Servet Transferi Yaşanıyor Türkiye'de"

ESRA NUR PERVAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon’da; "Sadece bir yılda 65 puan emeklilerimizin kesesinden alınmıştır. 5 yıl arka arkaya sistematik bir şekilde bunun yapıldığında ne oldu? Bir zamanlar asgari ücretin çok üstünde olan, asgari ücretin iki katı, üç katı olan emekli maaşları şu anda asgari ücretin altında kaldı. Büyük bir servet transferi yaşanıyor Türkiye'de. Yoksuldan alıp zengine verilen bir servet transferi yaşanıyor şu anda. Bunu yine TÜİK'in rakamları ortaya koyuyor makyajlanmamış haliyle" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret programı kapsamında Trabzon'a geldi. DEVA Partisi Trabzon İl Binası açılışına katılan Babacan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin neresine gitsek ortak bir feryat var. Türkiye'nin neresine gitsek aslında her yerde ama her yerde 16 milyon emeklinin büyük feryadını duyuyoruz. "Geçinemiyoruz" diyorlar, "açız" diyorlar Eğer emeklimizin oturduğu ev kendine ait değilse kira ödemek zorunda kalıyorsa emekli maaşı artık kiraya yetmiyor bırakın gıda masraflarını. Eğer kira ödemek zorunda kalıyorsa bir emeklimiz o kiradan sonra geriye kalan rakam emeklimizin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamıyor. Feryat büyük, emeklilere verilen zam sadece ve sadece TÜİK'in açıkladığı o düşük enflasyon oranı. Oysa gerçek enflasyon çok yüksek. 5 yıldır sistematik bir şekilde enflasyon gerçeğinden düşük açıklanıyor ve gerçek hayat çok pahalı olmasına rağmen emeklerimizin maaş zammı sadece TÜİK’in açıkladığı o rakam kadar arttırıyor. Sadece geçen yıl gerçek enflasyon yüzde yüz 30, TÜİK'in açıkladığı yüzde 65 ve aradaki 65 puanlık fark kadar emeklerimiz yoksullaşmış fakirleşmiş durumda.

"TÜRKİYE'DE BİR SERVET TRANSFERİ YAŞANIYOR"

Tablo çok açık sadece bir yılda 65 puan emeklilerimizin kesesinden alınmıştır. 5 yıl arka arkaya sistematik bir şekilde bunun yapıldığında ne oldu? Bir zamanlar asgari ücretin çok üstünde olan, asgari ücretin iki katı, üç katı olan emekli maaşları şu anda asgari ücretin altında kaldı. Büyük bir servet transferi yaşanıyor Türkiye'de. Yoksuldan alıp zengine verilen bir servet transferi yaşanıyor şu anda. Bunu yine TÜİK'in rakamları ortaya koyuyor makyajlanmamış haliyle. Baktığınızda TÜİK diyor ki; son 5 yıldır Türkiye'de vatandaşların sadece yüzde 5’inin geliri arttı, yüzde 95’in geliri ya düştü ya da sabit kaldı. Emeklimiz feryat edince hükümet ne diyor para yok diyor ama bakıyoruz bu yıl ki bütçede tam 1 trilyon 254 milyar lira faize ödenek ayrılmış. Tarıma, çiftçiye ayrılan ödenek ne kadar; 91 milyar. Doğu Karadeniz'deyiz çayın, fındığın diyarındayız. Çay, fındık dahil Türkiye’deki, bütün çiftçilere verilen desteğin tamamı 91 milyar lira. Faize ödenen 1 trilyon 254 milyar lira tam 14 misli arkadaşlar."

"MESELE PARAYSA AKILLAR KARIŞIYOR, ZİHİNLER BULANIYOR"

Türkiye'nin Gazze konusunda somut bir adım atmadığını belirten Babacan, şöyle devam etti:

"Ramazan ayındayız bu mübarek Ramazan ayı her ne kadar vatandaşımızın çok zorluklar çektiği bir ay olsa da tabi Gazze’deki durum, bizim şu anda Türkiye'de yaşadığımız her türlü sıkıntıdan çok daha zor, çok daha kötü durum. 30 bin insan öldü, 3’te ikisi kadın ve çocuk. Şu anda maalesef hükümetin yaptığı sadece nutuk ve hamaset. Somut bir adım yok, yaptırım yok. Güney Afrika Cumhuriyeti Netanyahu hükümeti hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu. Uzaklardan Meksika, Şili geldi bu davalara katıldı. Türkiye bir adım attı mı, yok. Pek çok ülke ticaret ambargosu koydu. Türkiye bir adım attı mı, yok. Malezya dünyanın bir başka ucundaki ülke ne yaptı; Malezya sadece ticareti yasaklamadı, Malezya Limanları’na İsrail’e mal götüren gemiler uğrayamaz dediler. Bırakın doğrudan ticareti bir gemi İsrail’e mal götürüyorsa benim limanlarıma uğrayamaz dedi. Bizim hükümet ne yaptı tam gaz ticaret. Her türlü ticaret arttı ve inanın mesele paraysa paranın ucu göründüğünde akıllar karışıyor, zihinler bulanıyor, ilkeler, değerler, insanlar maalesef bir kenarda kalıyor. Bunu da üzülerek takip ediyoruz, buradan hükümete çağrımız derhal ama derhal somut bir adım atın."

