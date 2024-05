Ali Yerlikaya: Deprem Yardım Kampanyasında 133 Milyar Lira Toplandı

(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan “Türkiye Tek Yürek Kampanyası” ile toplanan paralarla ilgili soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kampanya kapsamında 133 milyar 216 milyon 444 bin 143 TL toplandığını bildirdi. Yerlikaya, Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapsamında toplanan ve kampanya hesaplarında bulunan 49 milyar 431 milyon TL’nin afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı için kullanılacağını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında toplanan bağışların kadarının bölgenin ihtiyaçları için kullanıldığı ve bağışçılar tarafından yapılan bağış tutarlarının kampanya hesabına yatırılıp yatırılmadığını sordu. Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bağış hesabında toplanan tutarın 133 milyar 216 milyon 444 bin 143 TL olduğunu, 83 milyar 784 milyon 910 bin 635 TL’sinin harcandığını ve yapılan harcamaların 48 milyar 975 milyon 698 bin 500 TL’sinin afetzedelere yapılan nakdi ödemeler olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Bağış hesabında 133.216.444.143-TL toplanmış olup 83.784.910.635-TL'si harcanmıştır. Harcanan tutarın 48.975.698.500-TL'sini afetzedelere yapılan nakdi yardım ödemeleri (hasar hane ödemesi, taşınma yardımı, vefat edenlerin yakınlarına ödeme, kira ödemesi ve tahliye ödemesi) ve 34.809.212.135-TL'sini barınma giderleri (çadır-konteyner ahır ve konteyner altyapısı, gıda-hijyen seti alımı ve Esenkart ödemeleri) oluşturmaktadır” dedi.

Yerlikaya, “Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapsamında toplanan ve kampanya hesaplarında bulunan 49.431.533.508TL’nin afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı için kullanılacağını belirtti.

TOPLANAN PARALAR AFAD’IN HESAPLARINDA

Bakan Yerlikaya, Gürer’in paraların nasıl değerlendirildiğine ilişkin sorusuna da; “Kampanya hesaplarında bulunan

49. 975.698.500 TL’nin tutarın kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirilmekte olup afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmaları kapsamında kullanılacaktır” yanıtını verdi.

GÜRER: TOPLANAN PARALAR BİRAN ÖNCE BÖLGEYE ULAŞMALIDIR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; bağış kampanyasında toplanan yardımların bölgeye bir an önce yansıtılmasının önemine vurgu yaptı. Gürer, “Bir yardım kampanyası dahi depremin ardından geçen süreçte tamamı bölgeye ulaşmaması, bu bağlamda planlama sorununun göstergesidir. Bir yılı geçmiş kampanya yapılalı ve yardımlar toplanıp AFAD hesabına yatmış ve de halen tamamı bölgeye ulaşmamış. Orada sorun yaşayan mağdur olan binlerce yurttaşımız var. Deprem bağışları bir yıldır tamamı yerine neden ulaşmadı? Deprem sonrası yaşanan sorunlar ve eksiklikler kamuoyuna sıkça yansımıştır. Deprem acısı yürekleri dağlamış ve unutulmamıştır. Depremi o dönem milletvekillerimiz ile bölgede bizzat yaşamış ve tanıklık etmiş bir milletvekili olarak, deprem bölgesinin bir an önce tüm sorunlardan arındırılmasının önemini bir kez daha altını çizmek isterim. Hesapta bulunan toplanan yardımlar bir an önce bölgeye ulaşmalıdır” dedi.

Anka Haber Ajansı