Ankara'da Fırtına Ve Sağanak Hayatı Felç Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (4)

MİNARENİN YIKILMA ANI KAMERADA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde minarenin devrilmesi, fırtınayı görüntülemek isteyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüye yansıdı. Minarenin gürültüyle yıkılması ve sonrasındaki panik anı görüntüde yer aldı. Saat 16.30 sıralarında Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta meydana gelen olayda, Ulu Camii'nin minaresi, yan tarafta bulunan 2 katlı Arıcan Apartmanı'nın üzerine gelecek şekilde yıkıldı. Dış cephesine mantolama işlemi yapılan apartmanın önünde kurulu inşaat iskelesi yıkılırken, apartmanın camiye bakan cephesindeki balkonlar ve duvarda hasar oluştu. Apartmanın dış cephe çalışmasında görev yapan işçilerin, fırtına başladığında mola verip binaya sığındığı öğrenilirken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Binadaki 34 kişi tahliye edilirken, hasar tespit çalışmalarında başlandı.

'İSKELE OLMASA BİNA YIKILABİLİRDİ'

Binada çalışan işçi Fırat Özbilge, yıkılmadan önce minareden taşların döküldüğünü söyleyerek, "O sırada içeriye girdik. Aradan 1 dakika geçti ve minare çöktü. Taşlar falan geldi. Bir baktık iskele komple aşağı inmiş. İskele olmasaydı eğer komple bina çökebilirdi. Çok aşırı bir gürültü çıktı yıkılırken. Herkes kaçışmaya başladı" dedi.

Bina sakini Aynur Çetin, "Yağmur başladı, 5 dakika sürdü. Bir gümbürtü koptu. Altından bir saniyeyle kaçtık ve minare yıkıldı. Ondan sonra durum bu. Bomba gibi bir gürültü geldi. Beni kapı korudu zaten. 1 saniyede oldu" diye konuştu.

300'DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLMESİ YAŞANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan son açıklamada, 300'den fazla ağaç devrilmesi ihbarı geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli fırtına sonucu ABB'ye şu ana kadar 300'den fazla ağaç devrilmesi ihbarı ulaşmış olup bu nedenle trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu süreçte 1 şeridin boş bırakılarak ambulanslara, belediye otobüslerimize ve ABB müdahale ekiplerimize yol verilmesini önemle rica ederiz." (DHA)

Burak TEKİN- Muhammet Bayram- Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı