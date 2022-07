Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı; Kaza Kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Duygu C., araçta sıkışarak yaralandı.

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Duygu C., araçta sıkışarak yaralandı. Kaza anı ise başka bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Duygu C. yönetimindeki 33 AKJ 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Duygu C. otomobilde sıkışarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Duygu C., kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise başka bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

