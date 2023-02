Babacan, Depremzede Yurttaşlarla Partisinin İl Başkanlığı'nda Bir Araya Geldi: “Burası Sizin Yuvanız”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partinin Ankara İl Başkanlığı’nda bir araya geldiği depremzedelere “Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine sabır diliyorum ve seslenmek istiyorum. Evet, canınızı kaybettiniz. Ne yapsak az ne desek az. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki burası sizin yuvanız. Burası kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızın yuvası. Ben de bütün arkadaşlarımla beraber, sizin kardeşiniz, evladınız, abiniz, arkadaşınız olarak her zaman yanınızda olacağım” dedi.

DEVA Partisi Ankara İl Teşkilatı tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Ankara’daki depremzedelerin de katıldığı programda, hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan anma programında şöyle konuştu:

“Ülkemizin her köşesine ateş düştü. Sayıları ifade edince sanki anlamını yitirir gibi oluyor ama kaybettiğimiz her bir can; birinin annesi, birinin babası, birinin kardeşi, oğlu, kızı… Kaybettiğimiz her can birinin yeğeni, kuzeni, dedesi, ninesi… Acı büyük. Taş olsa dayanmaz. Millet olarak büyük bir acının tam ortasındayız. Kaybettiğimiz, kurtaramadığımız her bir insanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

“ÇOK ARKADAŞIMIZI KAYBETTİ”

Biz de DEVA Partisi olarak çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Ben de bugün yol arkadaşlarını kaybetmiş biri olarak aranızdayım. Canı yanan bir arkadaşınız olarak aranızdayım. Kimleri yitirdik, biraz bahsetmek istiyorum.

"MEHMET BAYKARA’YI KİME SORSANIZ HAYRINDAN BAHSEDER"

Adıyaman Tut İlçe Başkanımız Mehmet Bey… Mehmet Baykara’yı 8 kişilik ailesiyle birlikte maalesef kaybettik. Mehmet Bey’i Tut’ta kime sorarsanız sorun, herkes iyiliğinden, hayrından bahseder size. Sevilen, sayılan, her derde koşmaya çalışan candan, gayretli bir arkadaşımızdı.

“SÜHEYLA DİCLE’Yİ MAALESEF KAYBETTİK"

Adıyaman’da il yönetim kurulu üyemiz Süheyla Dicle… İl kurucu heyeti üyemiz Maalesef kaybettik.

HASARİ BEY AÇIK YÜREKLİLİKLE MÜCADELE EDEN BİR ARKADAŞIMIZDI”

Hasari Dicle… Hasari Bey, çok iyi, çok naif bir arkadaşımızdı. Dobra dobra fikrini söyleyen, hiçbir şeyden çekinmeyen, açık yüreklilikle mücadele eden bir arkadaşımızdı. En son Adıyaman’a gittiğimde beraber esnaf ziyareti yapmıştık. Bol bol sohbet etmiştik. Adıyaman’daki dostlarımızı aileleriyle birlikte kaybettik. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yine Adıyaman… Sami Özel kardeşim şehirdeki en çalışkan arkadaşlarımızdan birisiydi.

“SALİH DÖKME İKİ EVLADINI KAYBETT”

Kahramanmaraş’ta kalbimiz paramparça oldu. Dulkadiroğlu ilçe başkanımız Salih Dökme enkaz altındaydı. Eşiyle beraber ilk günün sonlarına doğru enkazdan çıkarıldı ama maalesef, ne acı ki iki evladı İsmail ve Elif’i kaybetti.

Yine Dulkadiroğlu ilçe başkan yardımcımız Yavuz Büyükçapar’ı kaybettik. Gencecik bir avukat kardeşimdi. Hukuk fakültesini yeni bitirmiş idealist bir hukukçuydu.

“GÜRKAN, İLÇE TEŞKİLATIMIZDA CANLA BAŞLA ÇALIŞTI”

Dulkadiroğlu ilçesinden yönetim kurulu üyemiz Gürkan Aydemir… Gürkan, genç bir iş insanıydı. Büyük emeklerle ilçe teşkilatımızda canla başla çalıştı. Depreme annesinin evinde yakalandı. Gürkan’ı annesi ve kardeşiyle beraber maalesef kaybettik.

“MUSTAFA ERBAŞLI ÇOK FEDAKÂR BİR ARKADAŞIMDI”

İl yönetim kurulundan Mustafa Erbaşlı kardeşim… Cefakâr bir çiftçimizdi. Çok çalışkan, çok fedakâr bir arkadaşımdı. Eşiyle ve üniversiteyi yeni bitirmiş genç kızıyla birlikte kaybettik.

“SADULLAH BEY’İN KARDEŞİNİ VE 16 YAKININI KAYBETTİK”

Hatay… Yakın çalışma arkadaşım Sadullah Ergin Bey’in memleketi. Sadullah Bey’in de kardeşini ve 16 yakınını kaybettik. Acı büyük. Allah sabır versin. Sayılar söyleyince kolay oluyor, 40 bin-41 bin, ama tek tek anarak söyleyince kolay olmuyor.

Yusuf Yurdal… Herhalde bu salondaki pek çok arkadaşımız Yusuf’u tanımıştır. Sevecenliği, candanlığı, bitmeyen enerjisiyle 3 senedir bizimle beraberdi. Hatta parti kurulmadan önce tanışmıştık.”

“SEHER HANIM SOKAK SOKAK ÇALIŞAN BİR ARKADAŞIMIZDI”

Yine Hatay’dan Seher Aslan’ı kaybettik. Seher Hanım sokak sokak çalışan, işini hakkıyla yapmaya gayret gösteren çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Hassa ilçemizden Kenan Gün, ülkemizin yarınları için canhıraş çalışan arkadaşlarımızdandı. Eşi ve oğluyla kaybettik.

"AYSEL HANIM’I ÜÇ EVLADIYLA BERABER KAYBETTİK”’

Yine Hassa’dan Aysel Bolat da sosyalliğiyle, her yere yetişmeye çalışan çalışkanlığıyla gücümüze güç katan yol arkadaşlarımızdandı. Aysel Hanım’ı da üç evladıyla beraber kaybettik.

“BURASI KAYBETTİĞİMİZ BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN YUVASI”

Allah her birine gani gani rahmet eylesin. Biz onlardan razıydık, Allah da onlardan razı olsun inşallah. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine sabır diliyorum ve seslenmek istiyorum. Evet, canınızı kaybettiniz. Ne yapsak az ne desek az. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki burası sizin yuvanız. Burası kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızın yuvası. Ben de bütün arkadaşlarımla beraber, sizin kardeşiniz, evladınız, abiniz, arkadaşınız olarak her zaman yanınızda olacağım.”

Anka Haber Ajansı