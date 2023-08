Barış Karadeniz: “Heyelan Yaşanan Demirci Köyü Limanına 2 Yıldır Bir Çivi Bile Çakılmadı"

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Demirci köyü balıkçı barınağında 2 yıl önce yaşanan heyelanla ilgili “Heyelanın yaşandığı günden beri buraya bir çivi bile çakılmadı. Burası balıkçı barınağı ve burada balıkçılarımız var. Şu rezilliğe 2 yıldan beri bir tane yetkili şuraya dokunmaz mı? Ülkemiz bu kadar acizleşti mi” dedi. Balıkçı Yusuf Karagülmez ise “Heyelanla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Buraya geliyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, kulübelerin isimlerini alıp gidiyorlar” diye konuştu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'ta yaklaşık 2 yıl önce etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası Demirci köyü balıkçı barınağında meydana gelen heyelan ile ilgili açıklama yaptı. Karadeniz, şunları söyledi:

“BU ADAMLARA İŞKENCE ÇEKTİRMEK ZORUNDA MISINIZ?”

“Burada bir heyelan yaşandı. Heyelanın yaşandığı günden beri buraya bir çivi bile çakılmadı. Burası balıkçı barınağı ve burada balıkçılarımız var. Buradaki balıkçılarımızın burada yaşam alanları var. Burada teknelerini çekiyorlar ve ağlarını yapıyorlar. Şu rezilliğe 2 yıldan beri bir tane yetkili şuraya dokunmaz mı? Ülkemiz bu kadar acizleşti mi? 2 yıl önce de aynı şeyi söylüyorduk. Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz. İmece yapıp Sinoplu’yu toplayıp burada kazma kürekle mi yapalım bu işi? Devletin bir kurumu burası. Yapacak kişiler de devletin kurumları. 2 yıl önce burada sevdiğim bir abim ile burada açıklama yapmıştık. O zaman feryat vardı 2 yıl geçti hala bir çalışma yok. Şu denizin haline bir bakın. Balıkçı barınağı bu kadar kirli olur mu? Bu kadar rezalet olur mu? Buradan yetkililere tekrar sesleniyorum. Bu balıkçı barınağının heyelan olan bölgelerinin istinat duvarlarının bir an önce yapılmalı. Deniz bir an önce temizlenmeli. Çevre düzenlemesi yapılmalı. Yolun rezaleti ortada. Bu adamlara işkence çektirmek zorunda mısınız? 2 yıldan beri aynı şeyi konuşmaktan biz yorulduk siz utanmıyor musunuz?

“21. YÜZYILDA 18. YÜZYILI YAŞIYOR BURASI”

Biz daha önce buraya bir proje yapalım dedik. Balıkçıların ağlarını koyabileceği, ağlarını yapabileceği bir proje yapalım dedik. Şu çevre düzenlemesini yapalım dedik. Öyle bir şey yapsak Türkiye'nin en güzel limanlarından biri olacağı yerde şu anda en rezil limanı. Bırakın o dediğimiz projeyi şurada iki yıl önce yıkılan heyelan dolayısıyla çöken alanları bile yapmadılar. Şurada yol kapalı. 2 yıl oldu. 2 yıldan beri bunu yapmayan arkadaşlar bir zahmet gelsinler. Biz de destek olalım elimizden ne geliyorsa onu da yapalım. Koskoca limanda bir tane lavabo bile yok. Vatandaşın elini yüzünü yıkayacağı, lavabo ihtiyacını gidereceği bir alan bile yok. Bu kadar 21. yüzyılda 18. yüzyılı yaşıyor burası şu anda.

“BU MAZOT FİYATIYLA NASIL DENİZE ÇIKACAKLAR”

Son 3 ayda yüzde 6 arttı. Balıkçılar 1 Eylül'de sezona çıkacaklar ama hepsi kara kara düşünüyor. Bu mazotla nasıl denize çıkacak? Denizden getirdiği tuttuğu balığın fiyatı yaktığı mazota değmeyecek. Bu sezonda balıkçılarımıza ciddi bir eğilinmesi lazım. Biz komisyon kurduk. Komisyonda çalışmalarımızı yapacağız ama bu yetkililerin bu balıkçıların bir an önce şu mazot fiyatlarıyla ilgili bir an önce bir çalışma yapması lazım. Sadece mazot fiyatı değil her şeyin fiyatı arttı. Köpük fiyatları arttı, ağ fiyatları, kurşun fiyatı hepsi arttı aldı başını gidiyor. Yazık balıkçımıza da yazık. Vatandaş balık yiyeceğim diye bekliyor ama şu balıkçının çilesini cefasını bilseler inanın çok üzülürler. Bunları görüyoruz anlatıyoruz. Şu mazot fiyatları özellikle balıkçımızın belini büktü. Bununla ilgili Türkiye genelinde de bir çalışmamız var. Bunu da yakında gündeme getireceğiz.”

“ÇOK ZOR DURUMDAYIZ”

Demirci köyü limanında balıkçılık yapan Yusuf Karagülmez ise şunları söyledi:

"Buradaki sorunlar 2 senedir var. Burası heyelan bölgesi. 2 sene önce burada bir heyelan oldu. Bizim kulübeler yukarıdaydı. Heyelan olunca mecbur aşağıya aldık. Bir hafta önce tarımdan yetkililer geldi buraya. Kulübelerin isimlerini aldılar tek tek. Dedik onlara bu yol yapılmadı bizim halimiz ne olacak, diye. Heyelanla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Buraya geliyorlar yazıyorlar, çiziyorlar, kulübelerin isimlerini alıp gidiyorlar. Bugün Gerze'de herkesin kulübesi var. Herhangi bir limana gidin. Orada da var. Biz kazandığımızla ne yapalım, nasıl yapalım? Çok zor durumdayız. Ağ pahalı, kurşun pahalı. Nasıl söyleyeyim bir paket ağ 4 bin lira. Kurşun mantarı, mazot 40 lira. İşin içinden çıkamıyoruz. Benim öyle bir gelirim yok. Ben yetkililerden bir an önce buranın yapılmasını istiyorum.”

