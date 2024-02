Bekir Başevirgen: "simit Fiyatının Bile 15 Liraya Çıktığı Ülkemizde Sofraya Kırmızı Et Koymak Hayal Oldu”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “10 bin liralık emekli maaşı ve daha şubat ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücretle yurttaşlarımız açlığa mahkum edildi. Simidin bile 15 liraya çıktığı ülkemizde sofraya kırmızı et koymak ise hayal oldu. Milyonlarca dar gelirli ve emekli bırakın kırmızı et tüketmeyi karnını doyuramaz noktaya geldi. Kötü ekonomi yönetimi ve yanlış tarım politikaları ile yurttaşlar önce gramla et almaya başladı, şimdi onu bile alamıyor. Halk, derin bir yoksulluk içinde açlı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son bir yılda yüzde 350’yi aşan artışla dikkat çeken et fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

“DÜNYADA GIDA FİYATLARI DÜŞERKEN TÜRKİYE’DE ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Gıda fiyatlarının dünya genelinde düşerken Türkiye’de yükselmeye devam ettiğini söyleyen Başevirgen, “Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na göre açlık sınırı ocakta önceki aya göre 959 lira artarak 17 bin 441 liraya yükseldi. Açlık sınırının 17 bin 2 liralık asgari ücreti geride bıraktığı ocak ayında yoksulluk sınırı ise 48 bin 495 liraya kadar çıktı. Yine Birleşik Kamu -İş Konfederasyonu, ocak ayında gıda fiyatlarının yıllık artış oranının yüzde 96,5 olarak gerçekleştiğini söylüyor. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de artmaya devam ediyor. Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, dünya genelinde gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,4 oranında düşüş kaydetti” dedi.

“KIRMIZI ET BİR YATIRIM ARACI OLSAYDI, ALTIN VE DOLARDAN DAHA FAZLA KÂR GETİRİRDİ”

Kırmızı et fiyatlarının dolardan ve altından daha hızlı arttığına dikkat çeken Başevirgen, “Ülkedeki et fiyatlarını düşürmek için ithalata sarılan iktidar, geçen yıl 1,2 milyar dolarlık canlı hayvan, 363 milyon dolarlık da et ve et ürünü ithalatı gerçekleştirdi. Buna rağmen Türkiye’de et fiyatları geçen yıl üç haneli oranlarda arttı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında 18,80 lira olan dolar kuru 2024 Ocak ayında 30,55’e çıkarak yüzde 62 arttı. Yine geçen yılın ocak ayında bin 159 lira olan gram altın 2024 Ocak’ta bin 984 liraya çıkarak yüzde 71,18 oranında arttı. Aynı dönemlerde ise kırmızı et fiyatı 99 liradan 450 liraya çıkarak yüzde 354’le rekor oranda artış gösterdi. Kırmızı et bir yatırım aracı olsaydı, altın ve dolardan daha fazla kâr getirirdi” diye konuştu.

“SOFRAYA KIRMIZI ET KOYMAK İSE HAYAL OLDU”

Yurttaşların yoksulluğa mahkum edildiğini belirten Başevirgen, “10 bin liralık emekli maaşı ve daha şubat ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücretle yurttaşlarımız açlığa mahkum edildi. Simidin bile 15 liraya çıktığı ülkemizde sofraya kırmızı et koymak ise hayal oldu. Milyonlarca dar gelirli ve emekli bırakın kırmızı et tüketmeyi karnını doyuramaz noktaya geldi. Kötü ekonomi yönetimi ve yanlış tarım politikaları ile yurttaşlar önce gramla et almaya başladı, şimdi onu bile alamıyor. Halk, derin bir yoksulluk içinde açlıkla mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

