Btp İbb Başkan Adayı Erdoğanyılmaz:“Bilim İnsanları Akın Akın Btp’ye Katılıyor”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul’un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, "Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul il teşkilatının düzenlediği iftar programında BTP İBB Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, partilileri selamladı.

İstanbul için hazırladıkları projeleri kısaca anlatan Erdoğanyılmaz, “Yerel seçimlerde İstanbul’un deprem sorununa değinen, depreme dirençli bir kent hazırlanması gerektiği konusunda topyekün bir bilinç ve proje ortaya koyan, İstanbul’un trafik ve güvenlik gibi birçok problemine siyasi polemiklerle değil, bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek siyasi oluşumuz” dedi.

"STATÜKOYU YIKMAK İÇİN HÜSEYİN BAŞ BİZE SÖZ HAKKI VERDİ"

Genç bir kadro ile harika işler ortaya koyduklarını belirten BTP adayı Erdoğanyılmaz, genç Genel Başkan Hüseyin Baş’a da bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Cihan Erdoğanyılmaz, “Kıymetli Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yıllardan beri görmezden gelinen Türk gençliğine bu statükoyu yıkmak için ilk defa bir söz hakkı verildi. Türk gençliği kendini ifade etme fırsatı buldu” diye konuştu.

"BTP’YE KATILIMLAR ÇIĞ GİBİ"

Bir şekilde temas kurulan her bir vatandaşın BTP’ye çok sıcak yaklaştığını vurgulayan Cihan Erdoğanyılmaz, özellikle bilim dünyasından partiye yoğun katılım olduğunu belirtti.

BTP adayı, “Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor. BTP yerel seçimlerde dokunduğu her yüreği, baktığı her gözü, vatan sevgisi taşıyan her bireyi kazanma potansiyeline sahip, ilkeli bir duruşa sahip, Atatürk’ün öğretisini taşıyan tek parti” ifadelerini kullandı.

