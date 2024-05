Burdur Milletvekili İzzet Akbulut: "Kuruyan Burdur Gölü'ndeki Tozlaşma Kanserojen Madde Yayıyor"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Gölü’nde kuruma başta olmak üzere yaşanan sorunlara dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Akbulut, “Ne yazık ki Burdur Gölümüz her geçen gün can kaybediyor, su kaybediyor. Yaklaşık yüzde 40'ından daha fazlasını şu anda kaybetmiş durumda. Bu kuruyan bölümlerde her geçen gün tozlaşma olmakta ve bu tozlaşma ne yazık ki zamanında göle atılan kirli kaynaklardan kaynaklı kanserojen madde üretmekte. Bu tozlaşmayı şehir halkı solumakta. Bu tozlaşmanın ulaştığı tarım

(ANKARA)- CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Gölü’nde kuruma başta olmak üzere yaşanan sorunlara dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Akbulut, “Ne yazık ki Burdur Gölümüz her geçen gün can kaybediyor, su kaybediyor. Yaklaşık yüzde 40'ından daha fazlasını şu anda kaybetmiş durumda. Bu kuruyan bölümlerde her geçen gün tozlaşma olmakta ve bu tozlaşma ne yazık ki zamanında göle atılan kirli kaynaklardan kaynaklı kanserojen madde üretmekte. Bu tozlaşmayı şehir halkı solumakta. Bu tozlaşmanın ulaştığı tarım ürünlerini yiyen şehir halkı ne yazık ki tehlike altında" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu’nda Burdur Gölü'nde yaşanan kurumaya ve buna bağlı ortaya çıkan sorunları gündeme getirdi. Akbulut, kuruyan alanlarda meydana gelen tozlaşmanın kanserojen bir etki yarattığını söyledi. Akbulut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki Burdur Gölümüz her geçen gün can kaybediyor, su kaybediyor'. Yaklaşık yüzde 40'ından daha fazlasını şu anda kaybetmiş durumda. Kuruyan bölümler ne yazık ki göl kadar olmuş durumda. Bu kuruyan bölümlerde her geçen gün tozlaşma olmakta ve bu tozlaşma ne yazık ki zamanında göle atılan kirli kaynaklardan kaynaklı kanserojen madde üretmekte. Bu tozlaşmayı şehir halkı solumakta. Bu tozlaşmanın ulaştığı tarım ürünlerini yiyen şehir halkı ne yazık ki tehlike altında. Burdur halkının vebalini üzerimize almamamız adına bir an önce Burdur Gölü’ne ek kaynak getirilmesini bekliyoruz. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Burdur Meydanı’nda herkese söz verdi; Burdur Gölü’ne kaynak getirilmesini bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı