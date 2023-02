Burhanettin Bulut'tan Bakan Kurum'a: "Adana Olası Bir Deprem Felaketine Hazır Mı?"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bilim insanlarının Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Adana’da da benzer büyüklükte bir deprem riski olduğu uyarısı yaptığını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Adana olası bir deprem felaketine hazır mı? Adana İl Afet Risk Azaltma Planı’ndaki 2 ayrı büyüklükteki deprem senaryolarına göre hangi hazırlıklar yapılmıştır” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da olası bir depremi Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, bilim insanlarının Kahramanmaraş ve Hatay’da art arda meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Adana’da da benzer büyüklükte bir deprem riski olduğu yönündeki uyarılarda bulunduğuna dikkat çekti. Bulut, önergesinde şunları ifade etti:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adana’da yıkıma ve can kaybına yol açması şehrin depreme hazır olup olmadığı konusunda endişeleri artırmaktadır. Adana Valiliği İl Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2021 yılında hazırlanan Adana İl Afet Risk Azaltma Planı’nda, Adana ve çevresinin depremsellik bakımından oldukça aktif bir bölge olduğu, dünyada meydana gelen depremlerin yıkıcı ve en fazla can alıcı olanlarının önemli bir kısmının bölgede meydana geldiği kaydedilmektedir. Adana İl Afet Risk Azaltma Planı’nda meydana gelen bu depremlerin sonucunda büyük can kayıpları olduğuna, birçok şehrin yıkıldığı ve nehirlerin yatak değiştirdiğine, bölgedeki sismik aktivitenin yüksek olduğuna, bölgedeki tektonik hareketlerin günümüzde de devam ettiğine işaret edilmektedir. Adana’da yaşanan en büyük depremin 1998 yılında merkez üssü Ceyhan olan 6,2 büyüklüğündeki 145 kişinin öldüğü ve 10.675 binanın ağır hasar aldığının ifade edildiği raporda, ‘Geçmişte ve yakın tarihlerde Adana ve çevresinde yaşanan sismik aktivite, ilin deprem açısından risk altında olduğunu göstermektedir’ denilmektedir.

“6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREMİN CEYHAN, YUMURTALIK VE SEYHAN’I ETKİLEYECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR”

Planda, Adana’da yaşanacak olası depremlere de yer verilmiştir. Buna göre, Ceyhan’da yer alan Misis Fayı’nın kırılması sonucu oluşacak 6,5 büyüklüğündeki bir depremin Ceyhan, Yumurtalık ve Seyhan’ı etkileyeceği belirtilmektedir. Yapılaşma, zemin özellikleri, sıvılaşma, jeolojik yapı, yerleşim açısından yanlış yer seçimi, kaçak ve denetimsiz yapılaşma, kullanılan malzeme ve denetimsizliğin depremin afete dönüşeceği uyarısı yapılmaktadır. Depremde içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz hatlarının yanı sıra Tepebağ, Ceyhan, Yumurtalık, Ceyhan kıyı bölgeleri, Yakapınar, Müminli, Doğankent, Abdioğlu, Yüreğir ve Seyhan’ın güney kesimlerinin zarar görebileceği öngörülmektedir. Karataş’ta meydana gelebilecek 7,4 büyüklüğündeki olası bir tsunami depremden ise Yumurtalık, Karataş mahalleleri, Yumurtalık OSB, sanayi siteleri, içme suları, sağlık ve Seyhan’da bulunan az katlı gecekondu bölgelerin etkileneceği kaydedilmektedir.

Bulut, Kurum’a şu soruları yöneltti:

“SON 20 YILDA ADANA’DA KAÇ BİNA İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞTIR?”

“Adana olası bir deprem felaketine hazır mıdır? Adana İl Afet Risk Azaltma Planı’ndaki 2 ayrı büyüklükteki deprem senaryolarına göre hangi hazırlıklar yapılmıştır? Adana’da yapılara ve zemin analizlerine yönelik herhangi bir risk belirleme çalışması yapılmış mıdır? Adana’da kaç riskli yapı bulunmaktadır? Son 20 yılda Adana’da kaç bina imar affından yararlanmıştır?”

Anka Haber Ajansı