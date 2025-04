Cemal Enginyurt: Sarayda İmamoğlu Korkusuyla Uyuyamıyorlar

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM)-CHP tarafından Çorum’da düzenlenen mitinge katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Saray, artık İmamoğlu korkusuyla sarsılıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Çorum’da "Hak, Hukuk, Adalet" mitingi düzenledi. Kadeş Barış Meydanı’ndaki mitinge katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eleştirilerde bulundu.Miting alanında konuşan Enginyurt, şunları kaydetti:

"Dilerim AK Partililer bu meydanı görürler. Traktör saymaya alıştılar. Çorum meydanında traktör yok fakat insan gibi insanlar var. Hadi rakamları sayın bakalım. Bu meydanları da sayın ve sonra deyin ki toplama kalabalık deyin. Bu Meydan Çorum’un Çorumlu yiğit insanlarıyla dolu. Ama siz sokağa çıkamıyorsunuz artık salonlardasınız. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz en çokta sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk’ten korkuyorsunuz. Korkunun ecele faydası yok. Yeni korkunuzun adı Ekrem İmamoğlu geceleri sarayda uyuyamıyor artık Ekrem korkusuyla. Sağa sola fırça atıyor. Ne oldu diyor turpun büyüğü nerede? Nerede biliyor musun turpun büyüğü Recep abi, Çorum meydanında turpun büyüğü, Çorum meydanında. Gel gel bu meydanda buluşalım. Halka gidelim. Öyle korkutarak olmaz. Mehmet Tahtasız’a bir dava açmışlar. Geçmiş olsun. Bana 29 tane açtılar bu ne ya? 29 tane dava açtılar. Her gün bir yeni dava açıyor. En son Milli Eğitim Bakanı olmayı beceremeyen Yusuf Tekin, gençliğin düşmanı Yusuf Tekin, öğretmenin düşmanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Düşmanı Yusuf Tekin, bana dava açmış. Beni 60 bin liraya tazminat davasıyla korkutacak. Yusuf Tekin 60 bin lirayı kazandığında şunu unutma! Değerinin kaç lira olduğunu öğreneceğim, bir 60 bin lira daha sana yine hakaret edeceğim. Ne yaptın Yusuf Tekin? Yalancının önde gidesin. 20 yıl önce diyor köylerde beldelerde okul yoktu diyor. 20 yıl önce köylerde beldelerde okul yoktu diyor. Ben merak ediyorum ne içiyorlar. Hakikaten hani rakıyla kafa bulunur. Şarapla da kafa bulunur da, bunlar rakı şarap haram dediğine göre herhalde pudra şekeri ile kafa buluyorlar. Yoksa bir adam Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturur da 60 yıl önce Alaca’nın Köyü’nde, İskilip’in Köyü’nde Çorum’un köylerindeki okuldan haberdar olmaz mı? Olmaz. Adı Yusuf Tekin ise olmaz.

"Öyle bir tabanları var ki, her şeye inanıyor ama inanmayanlar bu meydanda"

AKP Grup Başkanvekili bir hanımefendi vardı; o da 20 yıl önce traktör yoktu diyor. Traktör Yokmuş. Yani öyle bir tabanları var ki, her şeye inanıyor ama inanmayanlar bu meydanda. Bu meydana gelemeyenler var mı var. Onlar da şöyle diyor. Gönlümüz sizinle ama korkuyoruz diyor. Neden korkuyorsunuz. Hapse atıyorlar. Çocuğumuz işinden olur. Aşından olur diye korkuyorlar. Hatta dün Karaman’da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş kongre yapacak, Müdür diyor ki, yukarıdan gelen talimatla diyor, kongreyi iptal ettim. Be Müdür denen soytarı! Yukarıdan gelen talimat kim ya? Yukarı da sadece Allah var Allah! Allah’tan korkmuyorsun da, kuldan korkuyorsan yazıklar olsun adamlığına!

"Ölmüş babaya ifitra atıyor düzenbazlar"

Bakın öylesine düzenbaz olmuşlar ki, iki gün önce Onur Soytürk diye bir kardeşimiz Orduludur, içeri alındı. Bir müptezel ifade vermiş demiş ki? Onur Soytürk bir Villada 600 bin euro rüşvet aldı. 2024 yılında bu rüşveti babası Atilla’da HCBS Banka yatırdı. Hakim savcı soruyor. Polis soruyor. Baban diyor 600 bin euroyu 2024 yılında Yunanistan Atina’ya yatırmış. Onur Soytürk diyor ki benim babam 2021 yılında öldü. Babası 2021 yılında ölmüş, Atina’da HCBS’nin şubesi yok. Kapatmış! Ama düzenbazlığa bakar mısınız? Ölmüş babaya bile iftira atıyorlar. Niye Ekrem İmamoğlu korkusu! Ekrem İmamoğlu’nun dosyası boş diye feryat ediyorlar. Çırpınıyorlar. Ama bilmiyorlar ki bir Ekrem İmamoğlu gider, milyonlarca Ekrem gelir.

"Mücadeleyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz"

Şimdilerde de moda oldu. CHP’li ve Genel Başkanımız Özgür Özel’e sürekli saldırılar başladı. Her gün ağzını açan CHP ile başlıyor. CHP ile yatıyor CHP ile kalkıyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan’a buradan sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan CHP ile uğraşana kadar, Ekrem İmamoğlu ile uğraşana kadar mülakatı kaldıracağım diye söz verdin sözünü tutsana! En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak, emekli memura da 8 bin seyyanen zam vereceğim diye söz verdin sözünü tutsana! 3600 ek göstergeden faydalanamayan 500 bin emekli memur 100 bin polis var. Bunların hakkını versene! Kiralar 20 bin olmuş. Kiraları düşürsene! Her gün zam her gün zulüm. İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna karşı direniyoruz. Hak arıyoruz. Mücadele veriyoruz. Her gün sokaktayız. Bir vilayetteyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel Türkiye’nin her yerinde karış karış dolaşarak, Bütün Cumhuriyet Halk Partili vekillerimiz Anadolu’yu gezerek birlik ve beraberlik içeresinde mücadeleyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.

