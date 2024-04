Cemil Tugay: "İktidarı Alacağız Ve Türkiye'de İnsanlara Umut Verecek Yönetimi Gerçekleştireceğiz"

HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN İKTİDARA EMİN ADIMLARLA İLERLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

“Çok güzel bir sabaha uyandık. 14 Mayıs'tan sonra umudunu yitirmiş gençlerimiz bu sabaha büyük bir umutla gözlerini açtılar. Dünden beri gelen tüm telefonlarda vatandaşlarımızdan halkımızdan o kadar güzel duygular bize akıyor ki bu duyguları vatandaşlarımıza yaşatan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, genel başkan yardımcılarımız, parti emekçilerimiz, parti yöneticilerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan sonra iktidar her sabah hangi gün gideceğini düşünerek güne uyanacaktır. Cumhuriyet Halk Partili tüm arkadaşlarımız seçimi bildiğiniz gibi bir seçim biter, öteki seçimin başlangıç günüdür. İktidara, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emin adımlarla ilerlediğini düşünüyoruz. Bu dönem boyunca partiye, partinin emekçilerine, partili kimliğine hep üst planda tutan bir adayımız oldu. Onunla gurur duyuyoruz. İlk günden bu yana partiyle birlikte partili arkadaşlarıyla birlikte mücadele etmenin değerini çok iyi bildi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini tüm vatandaşlarımıza da doyasıya yaşattı. Biz de yoldaşı olmaktan onur, gurur duyduğumuz Cemil Başkanımızı tebrik ediyoruz bir kez daha. İzmir'e çok yakışacaksınız başkanım. Cemil Başkanımız aynı zamanda adaylığı dönemi boyunca çok çalışkandı, basmadık alan bırak bakmadık, toprak bırakmadı. Kiraz’dan Bergama'ya, Kınık'tan Bayındır'a her yerde müthiş bir enerjiyle, müthiş bir coşkuyla örgütlerimizle birlikte çalıştı. Emekleriniz için de çok teşekkür ederiz ve her zaman örgüte verdiği değerle ilk ziyaretini, teşekkür ziyaretini, il başkanlığımıza yaptı. Nazik ziyareti için de kendisine çok teşekkür ederiz. Yolu açık olsun. Yolumuz açık olsun.”

“RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE TÜRKİYE'DE 420 BELEDİYEYİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ KAZANMIŞ DURUMDA”

Cemil Tugay ise şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımız, büyük bir mücadeleyi dün çok büyük bir zaferle neticelendirdiler. Dün hem İzmir'de hem Türkiye'nin pek çok yerinde gerçekten hepimize gurur veren ama aynı zamanda umut aşılayan bir sonuç elde ettik. Şu anda resmi olmayan sonuçlara göre 14 tane büyükşehri, 20 tane ili 337 tane ilçeyi ve 48 tane beldeyi kazanmış durumdayız. Toplamda 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de kazanmış durumda” dedi.

“VATANDAŞ 30 İLÇEDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE EN FAZLA OYU YİNE BANA VERDİ”

Başarılı olmak için çok çalışmaya hazır olduklarını vatandaşlara anlatmak için çok çaba sarfettiklerini vurgulayan Tugay, “Ben İzmir'den her zaman emin oldum. Bunu konuşmalarımın hepsinde anlattım. İzmir'de neyi temsil ettiğimizi biliyoruz. İzmir Cumhuriyet'in kalesi olduğu için, Atatürk ilkelerine bağlı insanların kalesi olduğu için, çağdaş yaşamı, laikliği benimsediği için, kendisine sosyal adaleti istediği için halk, her zaman kendisini temsil etmeye en yakın parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemiştir. Bundan vazgeçmeyeceğini biliyorduk. O nedenle ben dünkü sonucu bekliyordum. Emindim. Hayalimiz isteğimiz tüm ilçe kazanmaktı. Sadece 2 tane ilçeyi ne yazık ki küçük farklarla kaybettik. Ama şunu da gördüm. 30 ilçede büyükşehir belediyesine en fazla oyu yine bana verdi. Halkımıza bu teveccühleri için minnettarım. Bu aynı zamanda bir beklentinin ifadesidir. Büyükşehir belediyesinde benden çok iyi bir hizmet beklediklerinin ifadesidir. Bana inandıklarının ifadesidir. Onun için minnettarım. Bana verdikleri görevin anlamını biliyorum. Bu görevin gereğini yerine getireceğim” şeklinde konuştu.

“HİZMETTE ADALETLİ OLACAĞIZ”

Tugay, “Biz bu görevleri tabii ki tek başımıza yapmıyoruz. Öncelikle belediye çalışanı arkadaşlarımızdan ama arkamızda her zaman dev bir ordu gibi duran parti örgütümüzle bize gönül veren seçmenlerimizle halkımızla beraber yapıyoruz bu görevleri. Bize inanan insanlarla beraber yapıyoruz bu görevleri. Ama hizmette adaletimizin olacağını defalarca dile getirdim. Bugün itibariyle benim için nereden, ne kadar oy aldığımızın hiçbir önemi yok. Önümüzdeki dönem şehrimize vereceğimiz hizmetlerdir esas olan ve bize insanlarımızın verdiği bu sorumluluğun neleri kapsadığını gayet iyi biliyorum. Bu güvenin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“MUTLULUĞU İNSANLARIMIZIN YÜZÜNDE GÖRDÜK”

1 Nisan sabahı Karşıyaka'da ve Alsancak'ta vatandaşlarla bir araya geldiğini söyleyen Tugay, “Daha önce bir süredir kaybedilmiş olan umudu insanlarımızın yüzünde gördük. Mutluluğu insanlarımızın yüzünde gördük. Bize dokunuşları, bize sarılışları çok farklıydı. Bunların hepsi çok özel şeyler, anlamları çok büyük. Bize yüklediği sorumluluklar da çok büyük. Bunun gereği yerine gelecek. Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke. Milletimiz çok iyi şeyleri hak ediyor. Üzerimize düşen şey çalışmak, ilkelerimizden asla ödün vermemek, dürüstlüğümüze bir gram leke sürdürmemek. Böyle bir belediye hizmeti dönemi görecek İzmir'imizin 30 ilçesi ve Türkiye'mizin dört bir köşesi” dedi.

“BUGÜNDEN SONRA TÜRKİYE UMUTLA DOLU BİR ÜLKEDiR”

Bu süreçte katkı veren tüm parti üyelerini de kutlayan Tugay, “Her birisine çok büyük minnet borçluyuz. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde de bize verdikleri bu desteği, bize duydukları bu güveni boşa çıkarmamak, onları mahcup etmemek için ne gerekiyorsa bunu ben ve arkadaşlarım yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. Bugünden sonra Türkiye başka bir ülkedir. Bugünden sonra Türkiye umutla dolu bir ülkedir. Özellikle gençlerimizin bu umuda ihtiyacı olduğunun çok farkındayız. O nedenle çok çalışacağız. O nedenle bizden beklenen sorumluluğu yerine getireceğiz. En başta Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne bütün bireylerine, üyelerine dün sandıklarda görev alan tüm değerli arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza bize oy veren tüm seçmenlere ve tabii ki oy vermeyenlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel günlerin başlangıcı olsun dedik. 1 Nisan'ın güzel günlerin başlangıcı olduğuna yürekten inanıyorum. Hepimize kutlu olsun diyorum. Tüm Türkiye'ye, tüm dostlara, Türkiye'nin iyiliğini isteyen herkese selam olsun diyorum” diye konuştu.

“İKTİDARI ALACAĞIZ”

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kiraz ilçesindeki oy oranı artışına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Önce ilçe adaylarımız gerçekten çok çalıştılar. Yoğun olarak kendi ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde çok çaba gösterdiler. Kiraz'da da şu anda orada artık yeni dönem belediye başkanı olacak Sayın Nasuh Coşkun çok büyük emek harcadı. Onun dışında geçen dönemde biliyorsunuz böyle düşük oy alındı diye büyükşehir belediye başkanımız oraya ziyaretlerde bulunmuştu. Onun da etkisi olmuştur. Ama Türkiye'nin genelinde şöyle bir şey var. İki şeyden bahsedebiliriz. Birisi mevcut iktidardan onun yönetim şeklinden çok büyük rahatsızlık var. İnsanlarımız adaletsizliğe uğradıklarını, Türkiye'nin kötüye gittiğini, insanlarımızın refah düzeyinin düştüğünü, yoksullaştıklarını, işsizliğin arttığını görüyorlar, bunu yaşıyorlar. Emeklilerin durumu ortada, çiftçilerin durumu ortada. Emekçilerin durumu ortada. Bunu insanlar yaşıyor ve buradan memnuniyetsizlik var ama diğer taraftan şunu da var olduğunun farkına varmak lazım. Çünkü muhalefet partilerine baktığınız zaman hemen hepsi küçüldüler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir oy artışıyla birinci parti oldu. Bu tamamen değişim hareketinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece kadrosu değil aynı zamanda söylemleriyle de halka ulaştığını gösteriyor. Bunun sadece İzmir'de değil, Kiraz'da dokuzlar köyünde değil, bütün Türkiye'de olduğunu unutmamak lazım. Ama bunun bize yüklediği sorumluluğun da farkındayız. Ülkemizi içinde bulunduğu bu sıkıntılardan açıkçası bu bataklıktan çıkaracağına inanıyorum partimizin. Burada Genel Başkanımızı özel olarak tebrik etmemiz gerektiğini, alkışlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki onun önderliğinde milletvekillerimiz, parti meclisimiz, il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz, herkes inanarak mücadele etti. Bunu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra yaşamak bizim için çok değerli. Halkımıza tekrar buluştuk, tekrar kenetlendik. Önümüzdeki seçimi bekliyoruz artık bir taraftan. Ben bundan sonra iyi belediye başkanlığı yapacağım. Benimle beraber çalışan arkadaşlarımız yerel yönetimlerde üzerine düşeni yapacak. Milletvekillerimizle daha çok çalışacak. Parti örgütümüzde daha çok çalışacak. Biz yürekten inanıyoruz. Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil insanlarımızın hak ettiği yönetimi insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz.”

“BUGÜN 1 NİSAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜNÜN İLK GÜNÜDÜR”

Aslanoğlu ise “Oylarımızın sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de ciddi bir şekilde arttığını ve vatandaşın Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı yönetiminin bir an önce bitmesini arzuladığını gözlemliyoruz. Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

BASIN AÇIKLAMASI

2.VİDEO

ZİYARETTEN DETAY GÖRÜNTÜ

Anka Haber Ajansı