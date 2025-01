Cevdet Akay: "safranbolu Millet Bahçesindeki Yatırımın Bir An Önce Tamamlanması Gerekiyor''

(KARABÜK)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde inşaatı yarım kalan millet bahçesinin biran önce tamamlanması gerektiğini bilerterek, "erekirse avans aktarımı yaparak buranın bir an önce bitirilmesi lazım. Aksi halde fiyat farklarıyla beraber yaklaşık 180 milyon TL'lik yatırımın harap bitap vaziyette olması demek" dedi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde inşaatı yarım kalan millet bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, projeye gerekli ödeneklerin bir an önce aktarılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çağrıda bulundu. Akay, inşa edilen millet bahçesinin, 2024 yılında alınan tasarruf tedbirleri kapsamında durdurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Safranbolu’da Bulak Kanyonu'nun yanında, Emek Mahallesi'nde yapılan millet bahçesinin önündeyiz. Millet bahçesinin inşaatı devam ediyor demek isterdim, fakat 2024 yılında tasarruf tedbirleriyle ilgili çıkan genelgenin ardından burası maalesef gerekli ödenekleri alamıyor. Yayınlanan genelgede, yatırımları yüzde 75'in altında olan yerlerin durdurulmasıyla ilgili karar verilmişti. Biz de bu konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdik, ülke genelindeki millet bahçeleriyle ilgili de bir çalışma yapmıştık. Karabük ve Safranbolu'yla millet bahçeleriyle ilgili de tespitlerimizi belirtmiştik. Karabük Millet Bahçesi'nde ilerleme devam ediyor ama Safranbolu'daki millet bahçesi 2024 yılının ağustos ayından itibaren maalesef gerekli ödenekler aktarılmadığı için tamamlanma oranı yüzde 40'larda kalmış durumda. Buraya da yapılan yatırımlar buraya harcanan paralar biraz daha vakit kaybı olursa heba olacak.

''Gerekli ödenek ayrılmazsa 180 milyon liralık yatırım heba olacak"

Buradan TOKİ Başkanlığını uyarıyoruz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a sesleniyorum. Safranbolu Millet Bahçesi'ndeki yatırımın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Gerekirse avans aktarımı yaparak buranın bir an önce bitirilmesi lazım, çünkü buranın Kasım 2024’te bitmesi gerekiyordu. Gerekli ödenek süratle aktarılırsa, 2025 yılı ortasında buranın bitmesi mümkün. Aksi halde fiyat farklarıyla beraber yaklaşık 180 milyon TL'lik yatırımın harap, bitap olması demek. Safranbolu ilçemiz Dünya Miras Şehri bir yer. Bir an önce buraya müdahale edin, girişimlerinizi yapın. Soru önergemize verdiğiniz cevapta, buranın yüzde 40'ının tamamlandığı ve süratle bitirileceğini ifade ediyorsunuz. Karabük ve Safranbolu halkı buranın bir an önce bitmesini bekliyor.''

