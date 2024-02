Chp Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, Kadınlara Kapalı Pazar Yeri Sözü Verdi

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, çarşamba günleri kurulan Hanımeli Pazarı’nı ziyaret etti. Kış aylarında satış yapan kadınların soğuktan etkilenmemesi için kapalı bir pazar yeri yapma sözü veren Demir, "Belediyeyi kazandığımızda ilk iş Hanımeli Pazarı'nın kadınlarının üşüme sorununun önüne geçmek. Yine haftada bir gün değil haftanın her günü bu pazarın açık olması yönünde bir talep var. Notlarımızı aldık, Hanımeli Pazarı'na kadın eli değecek diyorum" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, çarşamba günleri kurulan Hanımeli Pazarı’nı ziyaret etti. Kış aylarında satış yapan kadınların soğuktan etkilenmemesi için kapalı bir pazar yeri yapma sözü veren Demir, "Belediyeyi kazandığımızda ilk iş Hanımeli Pazarı'nın kadınlarının üşüme sorununun önüne geçmek. Yine haftada bir gün değil haftanın her günü bu pazarın açık olması yönünde bir talep var. Notlarımızı aldık, Hanımeli Pazarı'na kadın eli değecek diyorum" dedi.

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, CHP İl Başkanı Bilal Özdemir ve teşkilat üyeleriyle birlikte Hanımeli Pazarı’nı ziyaret etti.

"BİR KADIN ADAYIN OLMASI İYİ OLMUŞ"

Pazar alanında satış yapan vatandaş, "Kapalı alan istiyoruz, inşallah ama yine bu çevrede olmasını istiyoruz. Yazın sorun olmuyor ama kışın zor oluyor, hayırlı uğurlu olsun bir kadın adayın olması iyi olmuş" dedi. Bir başka vatandaş ise "Hayat durduğu yerde durmuyor. Biz de zam yapamıyoruz ama marketlerden alırken zamlı alıyoruz. Bir aldığımızı bir daha alamıyoruz. Bilmiyorum ne yapacağız. İnşallah hayırlısı olur, en azından kışın şu pazarın alt kısmı kapalı olursa iyi olur. Yoksa tümü kapalı olmasa bile yarım kapalı olsa ısınma amaçlı iyi olur. Kışın kapansa yazın açılsa branda gibi" diye konuştu.

"KİRALAR YÜKSEK, HATAY'A DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

Güneşli havalarda ısındıklarını ancak havanın kötü olduğu günlerde zorlandıklarını ifade eden bir diğer satıcı ise "Özellikle kışın soğuk günlerde daha zor oluyor. Hatay'dan geldik biz. Gideceğiz bu ayın sonunda, depremden dolayı gelmiştik. Malum kiralar da çok yüksek bu süreçten dolayı geri dönmek durumundayız" dedi.

"HANIMELİ PAZARINA KADIN ELİ DEĞECEK"

CHP Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir şunları söyledi:

"Şu an Hanımeli Pazarı'ndayız. Buradaki kadın emeğini değerlendiren kadınlarımızı gezdik. Hatta dedik ki Hanımeli Pazarı'na bir kadın eli değsin. Burayla ilgili özellikle havaların soğumasıyla birlikte kapalı bir alanın bir ihtiyaç olduğunu söylediler. Belediyeyi kazandığımızda ilk iş Hanımeli Pazarı'nın kadınlarının üşüme sorununun önüne geçmek. Yine haftada bir gün değil haftanın her günü bu pazarın açık olması yönünde bir talep var. Bu anlamda Hanımeli Pazarı'na ayrı bir yer tesis edilip haftanın her günü işletmelerin açık olduğu, o anlamda çalışmaların yapılabileceği bir alan tesis edebiliriz. Notlarımızı aldık, Hanımeli Pazarı'na kadın eli değecek diyorum."

Anka Haber Ajansı