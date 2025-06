Chp Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: "Bir Sonraki Bayramı, Bayram Tadında Kutlamak İstiyoruz"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara İl Başkanlığı'nda ilçe örgütleriyle bayramlaştı. CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara yönelik anket yapıldığını belirten Erkol, "Yüzde 62-63'ler düzeyinde insanlar bu operasyonların siyasi olduğunu söylüyor. Biz Türkiye'nin gerçekten bayramlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki bayramı bayram tadında kutlamak istiyoruz. Önceliğimiz tutuklu bulunan arkadaşlarımızın tahliye edilmesi, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, şu an hapiste olan siyasetçile

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara İl Başkanlığı'nda ilçe örgütleriyle bayramlaştı. CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara yönelik anket yapıldığını belirten Erkol, "Yüzde 62-63'ler düzeyinde insanlar bu operasyonların siyasi olduğunu söylüyor. Biz Türkiye'nin gerçekten bayramlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki bayramı bayram tadında kutlamak istiyoruz. Önceliğimiz tutuklu bulunan arkadaşlarımızın tahliye edilmesi, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, şu an hapiste olan siyasetçilerin salıverilmesi ve halkın önüne de erken seçim sandığının getirilmesi bizim bayramı bayram günü kutlamak için acil talebimizdir" dedi.

Erkol, Ankara İl Başkanlığı'nda ilçe örgütleriyle bayramlaştı. Bayramlaşmaya Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı. Erkol, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız da söyledi, buruk bir bayramlaşma. Gerçekten bayramlar Türkiye'de herkesin, küskünlerin bile barıştığı, düşmanların bir araya geldiği, kucaklaştığı günler. Bizim geleneğimizde, töremizde böyle. Ama biz tam da bugünlerde iki bayramın arasında ve bu bayramda haksız, hukuksuz ve dayanaksız, gözaltına almalar, tutuklamalar, itirafçı adı altında insanları zorlayarak bir başkasının aleyhine ifade vermeye zorlayarak yargı sürecini ilerletme girişimleriyle karşı karşıyayız. Hem üzülüyoruz hem öfkeleniyoruz. Türkiye'nin böyle bir anlayışa, böyle bir sisteme ihtiyacı olmadığını, katlanmak zorunda olmadığını düşünüyoruz. Sokağın nabzını her gün gezerken de tutuyoruz. Her ay anketler yapılıyor. Anketlerden de yine sokağın nabzını öğreniyoruz. İktidar blokunun AKP-MHP işbirliğinin yüzde 40'ların altına indiğini, neredeyse tek başına CHP'nin oylarının AKP-MHP'nin toplam oylarını geçtiği bir dönemde CHP'yi itibarsızlaştırarak, CHP'yi ve halkı bir korku tüneline sokmaya çalışarak iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin demokrasi geleneği güçlü. Bu ülkenin seçim geleneği oturmuş, bu ülkede sandık er ya da geç halkın önüne geliyor. Bir önceki dönem tek başına iktidar olan partiler bile deyim yerindeyse pılını, pırtısını toplayıp gidiyor. İnşallah önümüze sandık ilk geldiğinde, ki biz bu sürenin bir an önce olmasını istiyoruz. Artık ülkenin eğitim sisteminin, asisteminin, ekonomisinin, işçisinin, memurunun, emeklisinin, çiftçisinin tahammül sınırlarının zorlandığını düşünüyoruz. Veriler de böyle gösteriyor. Türkiye'de erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 65-70'lere ulaşmış durumda.

"Mevcut anayasayı çiğneyen iktidarla yeni anayasa yapmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz"

Bizim temennimiz 2025'in sonbaharında bu sandığın halkın önüne gelmesi, en geç 2026'nın ilk baharında bir seçimle, mevcut iktidarın bir güven oyu istemesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. İlk seçimle bu iktidarın uzaklaşacağını da hem anketler gösteriyor hem biz sokaktan görüyoruz. İktidarsa oyalama peşinde. Araya bir anayasa tartışması koydu. Araya bir Kürt sorunu konusunda çözüm adını verdiği ama bugüne kadar hiçbir gerçekçi bilgi alamadığımız, neyin pazarlığı yapılıyor, nasıl yapılıyor, nerede yapılıyor, kimlerle yapılıyor, hangi konuda söz verildi, kim kime söz verdi bir türlü öğrenemediğimiz bir süreç yürütmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da yeni bir anayasa isteyen AKP-MHP bloğu Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasına uymamakta ısrar ediyor. Mevcut anayasayı çiğneyen, ayaklar altına alan bir iktidarla yeni bir anayasa yapmanın doğal olarak mümkün olmadığını düşünüyoruz. Eğer yeni bir anayasa yapılacaksa önceliğimiz öncelikle yürürlükte olan anayasaya, yürürlükte olan yasalara tam uyum gösterilmesi.

"İnsanlar bu operasyonların siyasi olduğunu söylüyor"

Şu an tutuklu bulunan, haklarında iddianame bile olmayan, iddiaların birçoğunun dayanağı olmayan belediye başkanlarımızın ve belediye bürokratlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz demiyoruz ki kimse yargılanmasın, yargılansın. Ama birinci olarak tutuksuz yargılanmalarını istiyoruz. İkinci olarak da Türkiye'de kuralların AKP'li, MHP'li, CHP'li, DEM'li diye ayırt edilmeden herkes için eşit uygulanmasını istiyoruz. Bir iş adamı var. İtiraflarda bulunuyor. Maşallah iş adamı işlerinin yüzde 70'ini yaptığı hükümet çevreleriyle hiçbir usulsüz ilişkiye girmemiş. İddialarının tamamı CHP'ye dönük. İlk ifadesinin tamamen tersi ifadeler veriyor. İlk yazılı beyanında "AKP'lilerle beş iş yapıyorsam, CHP'lilerle bir iş yapıyorum" diyen iş adamı sonra bütün beyanlarını değiştirmiş durumda. Hiç kimse buna inanmamızı, buna güvenmemizi beklemesin. Zaten kamuoyuna da soruluyor, "Bu operasyonlar uygun mu" diye, yüzde 62-63'ler düzeyinde insanlar bu operasyonların siyasi olduğunu söylüyor. Onun için biz Türkiye'nin gerçekten bayramlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki bayramı bayram tadında kutlamak istiyoruz. Bunun için de önceliğimiz tutuklu bulunan arkadaşlarımızın tahliye edilmesi, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, anayasa gereği Meclise dönmesi gereken, şu an hapiste olan milletvekilinin, şu an hapiste olan siyasetçilerin salıverilmesi ve halkın önüne de erken seçim sandığının getirilmesi bizim bayramı bayram günü kutlamak için acil talebimizdir.

Buradaki bütün arkadaşlardan da Sayın Genel Başkanımın ricasını iletmek istiyorum. Burada yapacağımız kısa bayramlaşmadan sonra her bir arkadaşımızı kendi mahallesindeki, sokağındaki, apartmanındaki herkesle bayramlaşmaya ve kuşkusuz bayramın nezaketi içerisinde ülkede olup bitenleri aktarmaya davet ediyoruz. Her bir arkadaştan bu bayramlaşma töreni sonrasında mahallesinde böyle bir geleneğimizi yaşatacak ziyarette bulunmasını istiyoruz.

"İnancımız odur ki bir sonraki bayramı hem Türkiye hem de CHP bayram tadında kutlayacak"

Dün bu defa da acı bir sağlık haberiyle sarsıldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız bir elektrik çarpması, bir kaza sonucu ağır yaralandı. Şu an hastanede yoğun bakımda, kendisine acil şifalar diliyoruz. "Allah ailesine, dostlarına, sevenlerine bağışlasın" diyoruz. Bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Yine çok kısa süre önce Çankaya Belediye Meclis Üyemiz, Sevgili Aykut'un kızını kaybettik. Kızına rahmet, mekanı cennet olsun diyorum. Annesine, babasına, sevenlerine de sabır diliyorum. İnancımız odur ki bir sonraki bayramı hem Türkiye hem de CHP bayram tadında kutlayacak."

"Ahlaksızlıktır, haddini bilmezliktir, düşmanca bir tutumdur"

Erkol, Yeni Akit Gazetesi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için attığı başlığın sorulması üzerine de şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de siyaset zor günler yaşadı. Özellikle 80 öncesinde çok acı deneyimli tecrübeler edindik. Sayın Genel Başkanımız da bugüne kadarki bütün yaşananlardan bir ders çıkararak, Türkiye'nin normalleşmesi gerektiğini söyledi. Siyasi yarış, insani değerleri, ülkenin kültür kodlarını reddeden bir yarış olamaz. Bu ülkede hasta olan herkese acil şifalar dilenir. Cenazesi olan herkese başsağlığı dilenir. Allah'tan rahmet dilenir. Mekanı cennet olsun denir. "Varsa bir hakkımız, helal ettik" denir. Böylesine bir dönemde 48 yaşında bir siyasetçiye çarpıldı ifadesini kullanmak ahlaksızlıktır, haddini bilmezliktir, düşmanca bir tutumdur, hiçbir insana yakışmaz. Bir basın kurumuna asla yakışmaz. Kınıyorum. Diliyorum ki hiç kimse hakkında hiçbir basın kuruluşu bir daha böyle bir başlık atmaz."

Anka Haber Ajansı