Chp Datça Belediye Başkan Aday Adayı Gülden Hür: “Dayanışma Ruhunu Yönetimde De Göreceğiz”

Datça Belediye Başkan aday adayı Gülden Hür, “İlk aşamada hayata geçirmeyi hedeflediğimiz 26 projemiz var. Enerji sorunlarını çözecek, çevre kirliliğini önleyecek, tarımı ve üretimi destekleyecek, turizmi geliştirecek ve destekleyecek projelerimizin yanında çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için özel projelerimiz var… En büyük hayalim Datça’daki bu dayanışma ruhunun yönetime yansımasını sağlamak. Datça’ya yakışan budur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan adaylığı için en çok başvuru yapılan ilçelerden birisi de Muğla’nın Datça ilçesi oldu. Kışın 25 bin olan nüfusun yaz aylarında 10 kat arttığı Datça’da, CHP’nin 11 aday adayı var. 11 kişinin içerisinde tek kadın ise Gülden Hür. Datça’ya “dayanışma ruhu” ile “kadın elinin” değmesi için yola çıktığını belirten Gülden Hür, bugün yaptığı yazılı açıklamada, “İlk aşamada hayata geçirmeyi hedeflediğimiz 26 projemiz var. Enerji sorunlarını çözecek, çevre kirliliğini önleyecek, tarımı ve üretimi destekleyecek, turizmi geliştirecek ve destekleyecek projelerimizin yanında çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için özel projelerimiz var” dedi.

Datça’da belediye başkan adaylığı için yola çıkışını “Dayanışma Ruhu’na” bağlayan Gülden Hür, neden başvurduğunu şöyle açıkladı:

“Datça’nın çocukluğumdan beri aşık olduğum bir ruhu var. Dayanışma ruhu. Biz sokakta birbirimizi gördüğümüzde merhabalaşan, bir yerde sorun gördüğümüzde hep birlikte koşan insanlarız. Datça’da sivil toplum kuruluşları iletişim grupları üzerinden oluşur. Sorunlar böyle çözülür. Yardıma ihtiyacı olanın yardımına böyle koşulur. Ben yıllardır bu dayanışma gruplarının içindeyim. Bu yola çıkmamın arkasında da aslında bu dayanışma ruhu içerisinde tanıştığım insanların teşvikleri var. Dayanışmanın verdiği güçle başardığımız işleri görünce, neden bu ruhu, bu gücü yerel yönetime de taşımayalım ki diyerek yola çıktık. Yıllardır Datça’da dayanışma faaliyetlerimizle, çözebileceğimiz tüm sorunlara koştuk ve başarı sağladık. Var olan her soruna hakimiz ve çözümlerimizle geliyoruz. Şimdi bunu siyasette görmenin, ele ele vererek ürettiğimiz çözümleri yönetimin gücü ile birleştirmenin zamanı geldi. En büyük hayalim Datça’daki bu dayanışma ruhunun yönetime yansımasını sağlamak. Datça’ya yakışan budur.”

“HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLEDİĞİMİZ 26 PROJEMİZ VAR”

Hür, Datça’da yol ve altyapı gibi çok temel sorunların hala tam anlamıyla çözülemediğine dikkat çekerek, yazın nüfus patlaması yaşanan ilçede ilk çözülmesi gereken sorunların da bunlar olduğunu kaydetti. Üniversite yıllarından beri çeşitli toplumsal hizmet projelerinin içinde yer aldığını, “nasıl üretilir, nasıl yönetilir, nasıl uygulanır” konusunda önemli tecrübeler edindiğini aktaran Hür, “Datça’nın yönetimi için ihtiyaç duyulan liyakat budur. İlk aşamada hayata geçirmeyi hedeflediğimiz 26 projemiz var. Enerji sorunlarını çözecek, çevre kirliliğini önleyecek, tarımı ve üretimi destekleyecek, turizmi geliştirecek ve destekleyecek projelerimizin yanında çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için özel projelerimiz var. Örneğin neredeyse her ailede demans veya alzheimer hastası olan yaşlılarımız var. Hastalar ve yakınları için destek programları oluşturacağız. Özellikle kış aylarında gününü nasıl geçireceğini, renklendireceğini bilemeyen çocuklarımız, gençlerimiz için aktivite merkezleri, Spor kompleksi ve Sanat Merkezi kuracağız. Zor durumda olan sokak hayvanlarımız için 7/24 izlenebilen barınak ve rehabilitasyon merkezleri kuracağız. Yangın, sel, deprem gibi Datça’nın her an karşı karşıya kalabileceği olası tehlikeler için Afet Yönetimi Merkezi oluşturacağız. En temel sorunlarımızı hızla çözmeyi hedefliyoruz” dedi.

“KADIN ELİNİN DEĞECEĞİ BİR DATÇA DAHA CAZİP”

Hür, bir yarımada olan Datça’da hayatın her alanında kadınların çok aktif rol almasına karşın, CHP’nin tek kadın aday adayı olması ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

“Aslında tek kadın aday adayı olduğumu gördüğümde çok şaşırdım. Datça, güçlü, eğitimli, hayatın her alanında aktif rol alan kadınların yaşadığı bir coğrafya. Bu yüzden daha çok kadın adayımız olur sanıyordum. Umarım ileride, yönetime talip çok daha fazla kadınımız olur. Saha çalışmalarımızda aldığımız tepkiler çok olumlu. Sokak röportajları yapıyoruz. Sorulan sorulardan birisi de ‘Datça’yı kadın belediye başkanı yönetse nasıl olur’ Beni tanıyan ya da tanımayan herkesin cevabı olumlu ve destekleyici. Yerel yönetimlerde kadının varlığı daha çok güven aşılıyor. Kadın elinin değeceği bir Datça herkes için çok daha cazip, daha yaşanılabilir görünüyor. Topluma hizmet ve güven söz konusu olduğunda tercih kadın adaydan yana oluyor.”

Anka Haber Ajansı