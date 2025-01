Chp Ekonomi Heyeti Pazara İndi… 30 Liraya Balık Alan Da Var Emekli Olup Tezgah Açan Da!

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: AKIN KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) – CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyetinin ekonomi turunun Muğla ayağı, Pazar ziyareti ile son buldu. Pazarda vatandaşların derdini dinleyen CHP heyetine en çok yüksek fiyatlardan şikayetler geldi. Emekli bir vatandaş ise emekli maaşıyla geçinemediği için pazarcılık yaptığını söyledi.

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyetinin ekonomi turu Muğla ile devam etti. Heyet, gün boyu iş dünyasının bileşenleriyle yaptıkları toplantının ardından Muğla Menteşe’de pazara çıkarak, vatandaşın derdini dinledi.

Vatandaşlar, paranın alım gücünün olmamasından, yüksek kiralar ve fahiş fiyatlardan şikayet ederken CHP heyeti vatandaşa, iktidara göstermesi için kırmızı kart dağıttı.

“20-30-50 liralık hamsi alanlar da var”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, balık satan bir esnaf ile alım gücü üzerine sohbet etti. Demir’in “Vatandaşın alım gücü var mı, zorlanıyor mu” sorusuna yanıt veren esnaf, 20-30 liraya balık almak isteyen vatandaşların olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlar zorlanıyorlar. Şu an bir kilo balık 150 lira. 1,5 lirasını 200 liraya satıyoruz. Şu an bir kırmızı lahana olmuş 100 lira. 1,5 kilo hamsi alsa 4-5 kişi rahat doyar. Ama ona bile zorlanıyorlar. Normalde şu an piyasada hamsi 250-300 lira ben 150 liraya satıyorum. 20-30-50 liralık hamsi alanlar da var.”

“Geçen sene 3 ton satıyorsam bu sene 1 ton satıyorum”

Demir, narenciye satan bir esnafa vatandaşın alım gücünü sorarken Demir’e yanıt veren esnaf, “Alım gücü zayıf. Ben 20 yıldan beri bu işi yapıyorum. Geçen sene 3 ton satıyorsam bu sene 1 ton satıyorum. Şu an bence Türkiye genelinde mandalinanın girmediği yüzde 50 ev vardır.”

Demir: “Türkiye bunun cenneti. Hala yiyemeyen ev varsa…”

Esnafa yanıt veren Demir ise “Bu temel bir meyvedir. Çocukluğumuzdan beri evlerimizden eksik olmaz. Türkiye bunun cenneti. Hala yiyemeyen ev varsa… Çok acı. Umutsuz olmayalım. Hep beraber düzelteceğiz.”

“Fahiş fiyata çökeceklerse buyursun çöksünler”

Sebze satan bir esnaf ise köprü, otoyol ve tünellere gelen zamları eleştirirken Göcek Tüneli üzerinden örnek vererek şöyle konuştu:

“Ben bu hafta tünelden geri döndüm. Protesto yaptım. 2023’ten 2024’e geçerken 28 liraydı. 28 liradan 37 liraya çıkardılar. 15-20 gün sonra 48 liraya çıkardılar. En son 82 liraya çıkardılar. Bunların hepsi 2024 yılında oldu. Şimdi 1 yıl oldu. 120 liraya çıkardılar. Fahiş fiyata çökeceklerse buyursun çöksünler. Ben protesto ettim geri çıktım. 28 lira nerede 120 lira nerede! Göcek Tünelinde fiyatları böyle yapanlara kırmızı kart!”

Esnafı fahiş fiyat bildirmeye davet eden Demir ise şunları söyledi:

“Kendi fahiş fiyat yapıyor. Köprüye yüzde 213 zam. İhbar ediyoruz. Göcek Tünelinde fahiş fiyat var. Bu bir fahiş fiyat ihbarıdır.”

“İki yabancı dilim var. Ona rağmen iş bulamıyorum”

İş bulamayan genç Demir ile yaptığı konuşmada Demir’in TÜİK rakamlarına göre işsizliğin düştüğünü hatırlatması üzerine şunları söyledi;

“TÜİK’e selam gönderelim. Üniversite mezunuyum. Ama mecburen pazarcılık yapıyorum. İşletme fakültesi mezunuyum. İki yabancı dilim var. Ona rağmen iş bulamıyorum. Her yerde kaydım var. Bu sadece benim durumum değil, ülkedeki bütün gençlerin hali.”

Emekli vatandaştan geçim isyanı

Geçinemediğini söyleten bir emekli vatandaş, iktidara şu sözlerle tepki gösterdi:

“25 senedir emekliyim ben. 25 yıl devlet kapısında çalıştım. Aldığım maaş 16-17 bin lira. Elektrik, su, doğalgazı… Giderlere yetmiyor. Biz bitkisel ürün satıyorum. Onun için de muhasebecinin parasını, vergimi, yer parasını veriyorum. Üç pazara gidiyorum haftada. 71 yaşındayım ben. Artık yürüyemez hale geldik. Ek iş yapıp uğraşıyoruz.”

Emekli vatandaşın sözleri üzerine ise Demir, “Sizin torun sevmeniz lazım. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Anka Haber Ajansı