Chp Eskişehir İl Başkanı Taşel: "Eskişehir'den 4 Milletvekili Çıkarma İddiamız Var"

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, "Dört milletvekili çıkarma iddiamız var. Bu tesadüfen söylenmiş bir şey değildi. Biz de şu an üç buçuk milletvekilindeyiz. Amacımız dört milletvekilini Eskişehir’den göndermek. Adaylarımız Eskişehirli. Eskişehir’in sorunlarını bilen, Eskişehir’e çözüm odaklı yaklaşabilecek, bu kentte yaşayan herkesin telefonuna cevap verebilecek, burada yerleşik yapısı olan milletvekillerimiz. Dolayısıyla yerli ve milli" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim ofisine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Seçim ofisine her partiden insanın geldiğini ve destek vermek istediğini söylediğini anlatan Taşel, yaptıkları çalışmaların karşılık bulduğunu belirtti

"ÇALIŞMALARIMIZ KARŞILIK BULUYOR"

"CHP Eskişehir örgütü olarak milletvekillerimiz, örgütümüzün tüm unsurları, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız tamamen sahada. Çok başarılı gidiyor" diyen Taşel, şunları söyledi:

"Karşılık buluyor çalışmalarımız. Barış, hoşgörü içerisinde gidiyor. Barış, kardeşlik ve huzur açısından Türkiye’nin yeni bir yere evrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm yurttaşlarımızı kucaklıyoruz. Özellikle bu seçim ofisi altı siyasi partinin bir arada olduğu, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim ofisi. Buraya toplumun her kesiminden farklı düşünen yurttaşlarımız geliyor. Burada taleplerini ya da önerilerini bizlerle paylaşıyorlar. Buranın sorumlusu arkadaşımla görüştüğümde her partiden gelip destek olmak isteyen insanlarımız buraya akın ediyor. İlçelerdeyiz, mahallelerdeyiz, şehrin her alanındayız. Pazardayız, sivil toplum örgütlerini, sendikaları ziyaret ediyoruz. Aşağı yukarı gün içerisinde boş zamanımız yok. Adaylarımız her yere yetişmeye gayret ediyor.

"ADAYLARIMIZ YERLİ VE MİLLİ"

Dört milletvekili çıkarma iddiamız var. Bu tesadüfen söylenmiş bir şey değildi. Biz de şu an üç buçuk milletvekilindeyiz. Amacımız dört milletvekilini Eskişehir’den göndermek. Adaylarımız Eskişehirli. Eskişehir’in sorunlarını bilen, Eskişehir’e çözüm odaklı yaklaşabilecek, bu kentte yaşayan herkesin telefonuna cevap verebilecek, burada yerleşik yapısı olan milletvekillerimiz. Dolayısıyla yerli ve milli. Aslında bu anlamda da bir avantaj elde etmiş durumdayız. Diğer partilerin adaylarının büyük bir çoğunluğu şehir dışından gelip aday oldular. O anlamda da Eskişehir’i tanıyan, Eskişehir ile barışık, sorunları bilen ayrıca çok deneyimliler adaylarımız. Belediye meclis üyeliği yapmış İbrahim Arslan arkadaşımız, uzun yıllar partiye hizmet etmiş Abdülkadir Adar. Bunlara güveniyoruz açıkçası. Dört milletvekili çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

"HAFTADA EN AZ ÜÇ GÜN ESKİŞEHİR’DE BULUNACAKLAR"

Milletvekillerimizin 24 saat telefonu açık olacak. Haftada en az üç gün Eskişehir’de bulunacaklar. Bu sözü ben il başkanı olarak veriyorum. Halkımızın oy verirken bu tür kriterleri göz önünde bulundurmanı önemsiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı olarak çok yüksek bir oyla Çankaya’ya taşıyacağız. Sarayda oturmayacak, Çankaya’da oturacak. Bütün masraflarını da kendi maaşından karşılayacak. Çok değerli buluyorum. Eskişehir’den de yüzde 70’ler civarında bir oyla destekleneceğini ümit ediyorum. Bu sahada da gözüküyor."

