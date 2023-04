Chp Genel Başkan Yardımcısı Karaca’nın Derdini Dinlediği Vatandaş: “Kıyma Yerine Tavuk Ciğeri Yiyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın derdini dinlediği Denizlili vatandaş, Karaca’nın “Vatandaş şu an et yiyebiliyor mu?” sorusuna, elindeki poşeti göstererek “Kıyma yerine tavuk ciğeri yiyoruz” yanıtını verdi. Karaca “Söz veriyorum. İktidarımızda, Et ve Süt Kurumu ile et, peynir ve süt fiyatları yarıya inecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Çameli'de vatandaşların derdini dinledi. Karaca, bir kasabı ziyaretinde havuz medyasında kilolarca et alabilen vatandaş haberleri yapıldığını hatırlatarak, “Kilo ile et alabilen var mı?” diye sordu. Kasap, “Çok zor, eskisi gibi değil” dedi. Ziyaret sırasında, alışveriş yapmak için dükkana giren bir vatandaş ise “Vatandaş su an et yiyebiliyor mu?” sorusuna, aldığı tavuk ciğeri poşetini göstererek “Kıyma yerine tavuk ciğeri yiyoruz. Tavuk ciğeri alıyoruz” yanıtını verdi. Karaca ise “Söz veriyorum. İktidarımızda, Et ve Süt Kurumu ile et, peynir ve süt fiyatları yarıya inecek” diyerek iktidara geldiklerinde esnafın da halkın da nasıl nefes alacağını söyledi.

“ESNAFLIĞI BİTİRDİLER”

Civar köylerin ayakkabı tamiratını yapan emekli vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İnsanlar daha önce attıkları ayakkabıları artık tamir için daha sık getiriyorlar. Geri vitese takıldı. Tamir ediyoruz ama biz de bittik, ben emekliyim. Esnaflığı bitirdiler. Emekli maaşı 7 bin 500 lira dediler ama onu da tam vermediler. Ben soruyorum. Önceden ne kadar maaş alıyordun? 5 lira alıyordun. 5 alırken neler yapıyordun? O neler yapıyordun neler? 50 milyar maaş alsan yapabilecek misin? Yok yapamam. Olay burada.”

“BİZİMKİ YETMEZSE İHTİYARLARIN EMEKLİ MAAŞINI YİYORUZ“

Karaca’nın “Masrafını karşılayabiliyor musun?” diye sorduğu bir esnaf da “Mümkün olduğunca cepten yememeye çalışıyoruz ama yiyoruz, bizimki yetmezse ihtiyarların emekli maaşını yiyoruz. Buraya harcıyoruz” diyerek dert yandı. Karaca esnafa, “İktidara geleceğiz; 14 Mayıs’tan sonra ilk Kurban Bayramı’nda her birinin hesaplarında 15 bin TL olacak. Kurbanı keseceksiniz. Kavurmayı yapacaksınız. Torunlarla birlikte hep birlikte yiyeceksiniz. Ne yapmak lazım, değiştirmek” diyerek yanıt verdi.

“KADINLARLA BİZ BU ÜLKEYİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Karaca ziyaret ettiği bir kadın esnafa, kadınlarla Aile Destekleri Sigortası’ndan hesaplarına yatacak paraya, emeklilik hakkından üretici genç ve kadınların sigortalanmasına kadar CHP’nin kadın politikalarını anlattı. Karaca, “Bu ülkeyi kadınlarla birlikte değiştireceğiz. Bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Esnafın da emeklinin de çocukların da yüzünü güldüreceğiz” dedi.

