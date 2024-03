Chp Genel Başkanı Özel: ”marmaris'te De Muğla’da Da Rantiyecilere Geçit Vermeyeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Marmaris’te halk buluşmasında konuştu, “Marmaris’i AKP’ye verip de Marmaris’in koylarını, varlıklarını, TÜRGEV, TÜGVA, Ensar’a kaptırmaya siz razı gelir misiniz? diye sordu. Muğla'da da 4 katı geçen bina olmadığını belirten Özel, "Eğer Muğla Büyükşehir’e AKP’nin adayı gelse, Muğla’da her yerde dikey mimarı, her yerinde rant söz konusu olacak. O yüzden Marmaris'te de Muğla’da da rantiyecilere geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Özgür Şengül / Esma Turan Kamera: Kerim Uğur

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde halkla buluştu. Buluşmaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Umut Akdoğan, PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ve Baran Bozoğlu, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, Muğla ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili de katıldı.

“AKP KAZANIRSA YANAN ALANLAR İMARA AÇILACAK”

CHP lideri Özgür Özel, Marmarsi’i AKP’nin kazanması durumunda yanan yerleri imara açacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Marmaris Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde yapılacak çok işi var. Tabii bu büyükşehir yasası çıkarken, özellikle Manisa milletvekili olan AKP’li Hüseyin Tanrıverdi şöyle söylemişti. ‘Bu büyükşehir yasası ile büyükşehirde bir para basamazsın, bir de ada basamazsın, onun dışında bütün yetkiler büyükşehirde’ demişti. Şimdi Acar Ünlü için, büyükşehir belediye başkan adayımız Ahmet Aras’ın ona el vereceğim, omuz vereceğim, yetki vereceğim demesi Marmaris için çok önemlidir. Takdir ediyorum, destek oluyorum. Pazar günü bir seçim var. Biz bütün Türkiye’de anketler yaptık. İlin, ilçenin sesini dinledik. Profil çalışmaları yaptık. Beklentilerini değerlendirdik. Yaptığımız ankette en yüksek oyu alan Acar Ünlü’yü Marmaris’te sizin takdirlerinize arz ettik, onu sizlere emanet ettik. Bu önümüzdeki Pazar seçimde kimle yarışıyoruz diye yolda bakıyorum. AKP’nin adayına bakıyorum, bir türlü bulamadım. Sonra dedim ki AKP’nin adayı kim? İsmini söylediler. Baktım ben yahu dedim gördüm de ben o arkadaşı muhtar adayı sandım dedim. Neden muhtarın parti rozeti olmaz. Muhtarın partisi olmaz, logosu olmaz, genel başkanı olmaz. Ama siyasi partinin adayıysan, partinin logosundan, genel başkanının resminden, partinin isminden utanmayacaksın. Eğer utanacak bir şey varsa yola çıkmayacaksın, göreve talip olmayacaksın. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Onun gizlediği ampulün, mesela Akbelen’de ağaçlara mal olan o acil kamulaştırmaları yapan parti olduğunu unutun istiyorlar. 13 gün boyunca canım ormanlar yanarken, Tarım Bakanı ‘uçağa lüzum yok, helikopter yeter’ deyip de -ki ikinci yangında uçak geldi ve hemen söndürdü- 13 gün cayır cayır ciğerimiz yanarken, ciğeriniz yanarken o basiretsizliği yapan AKP’nin logosundan utanıyor, onu unutturmaya çalışıyorlar.

"MARMARİS VATANINA, ATASI'NA BAĞLIDIR"

Marmaris vatanına, milletine ve Atasına bağlıdır. Marmaris’te AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’ın Atatürk ve İnönü’ye ‘iki ayyaş’ dediğini unutturmak istiyor, o yüzden resmini asmıyor. Slogan bulmuş. ‘Sen, ben, biz’ diye. Bizim gençlik kolları tercümesini yapmış. ‘Sen, ben, reis’ diye. Bütün Marmarisliler bilsin, eğer AKP’nin adayı Marmaris Belediye Başkanı olursa bugüne kadar gözünüz gibi sakındığınız ne varsa, tamamı AKP’nin kontrolüne geçecek. Bu belediyeyi belediye başkan adayı şeklen yönetecek. Fiilen başkaları yönetecek. Zaten diyor ki ben siyasetçi değilim diyor ya esas tehlike orada. Onu bir reklam gibi, bir maket gibi, bir kukla gibi karşınıza koyacaklar, Marmaris’i gelip talan edecekler, kundaklayacaklar, yanan yerleri imara açacaklar, Marmaris’in canını okuyacaklar canına”

“MARMARİS VE MUĞLA’DA RANTİYECİLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Muğla ve Marmaris’te ranta geçit vermeyeceklerini vurgulayan Özel, “Bakın Eskişehir’de benzer bir aday var. Logoyu, partiyi gizliyor ama AKP’lilerle otururken kaydı çıktı. Diyor ki ‘Bir gelelim, şu Eskişehir Belediyesi'nin imkânlarını bir alalım, bunu Birlik Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, Ensar’a, bizim vakıflara açacağım’ diyor. Bakın eğer Marmaris Belediyesi’ni AKP’li belediye başkanı kazanırsa, o vakitten sonra bütün koylarınız, biri TÜRGEV’e, biri TÜGVA’ya. Cennet Adası mesela ne yapmaya almış o adayı? Cennet Adası’nı AKP’ye yakın bir iş adamı almış. Cennet Adası’nda sahiplik var ama maliklik yok. Eğer AKP alırsa Cennet Adası’nı bile yerleşime, imara açacaklar. Hesap bu. Marmarislilere soruyorum. Marmaris’i AKP’ye verip de Marmaris’in koylarını, varlıklarını, TÜRGEV, TÜGVA, Ensar’a kaptırmaya siz razı gelir misiniz? Bakın tehlike o kadar büyük ki. Osman Başkan ne büyük rant projelerine nasıl direndi Muğla Büyükşehir’de. Muğla’da 4 katı geçen bina yok. Ama eğer Muğla Büyükşehir’e AKP’nin adayı gelse, Muğla’da nasıl her yerde dikey mimarı, Muğla’nı her yerinde dikey mimarı, her yerinde rant, her yerinde milletin varlıklarının yağmalanması söz konusu olacak. O yüzden ne Marmaris, ne Muğla’da rantiyecilere geçit vermeyeceğiz” dedi.

“AKP BİZİ MARMARİS’TE YENEBİLİR Mİ? HAYIR. AMA BÜYÜK BİR TUZAK VE TEHLİKE VAR”

CHP lideri Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

AKP bizi Marmaris’te yenebilir mi? Hayır. Ama büyük bir tuzak ve tehlike var. Geçmişte partimizden 3 dönem görev yapan, geçens eçimde karşımızda bir başka partiden aday olan, sayın başkan bu sefer de bir başka partiden aday. Anketlere baktığınızda kazanma ihtimali yok. Pazar günü seçim sonuçlarını göreceksiniz, Özgür Özel olarak sizi şerefimle temin ederim. Kazanma ihtimali yok. Kazanma ihtimali sıfır. Ama ne var? Biraz fazla oy alırsa kaybettirme potansiyeli var. O yüzden buraya, sesim bitmiş, ayaklarımda derman yokken, zihnimin bütün diriliğiyle koştum geldim, hasta yatağımdan kalktım ve geldim. Hepinizin şöyle bir görevi var. Pazar günü oy kullanmaya kadar, bütün komşularınıza, esnafsanız müşterinize, öğretmenseniz okuttuğunuz öğrenciye, sanayideyseniz aracını tamir ettiğiniz müşteriye, alışveriş yaptığınız esnafı, tarla komşusuna, ev komşusuna, geçmişteki asker arkadaşına. Mümkünse yüz yüze. Yoksa telefonla, tek tek ulaşarak, şunu anlatacağız. Eğer Acar’ın dışında başka bir partiye, CHP dışında başka bir partiye, Acar Ünlü dışında başka bir adaya oy verirseniz, AKP kazanacak. Ama Acar Ünlü’ye oy verirseniz, sadece CHP kazanmayacak. İYİ Partililer, demokratlar, Marmaris kazacak. Marmaris Atatürkçülerde kalacak. Bunu anlatmamız lazım. CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa atılsın, Pazar günü sonuçlar çıkacak. Buradayız. AKP’ye atılmış demektir. Çünkü Acar Ünlü ile AKP yarışıyor. Acar Ünlü, AKP’nin birkaç puan önünde. Acar Ünlü ile Ahmet Aras’ın el ele vermesi. Kol kola vermesi, bütün sorunları çözecek. Size şunu söylüyorum. Acar ile Ahmet Başkan omuz omuza verecekler. İkisinin de arkasında kaya gibi genel başkanları duracak. Her meseleyi halledeceğiz.”

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlara çağrıda bulunarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki biz elbette bir yerel seçim yapıyoruz. Acar Ünlü gibi pırıl pırıl bir genci, Ahmet Aras gibi pırıl pırıl bir genci göreve getirip onlara kentimizi emanet edeceğiz. Ama bu ülke üstünde oynanan oyunları bozmanın da Muğla ve Marmaris üzerindeki bütün hesapları bozmanın da bir tek yolu var. 31’inde küskün, kırgın, kızgın olmadan hep birlikte sandığa koşacağız. Bu seçimde küskün, kırgın, hasta ve yorgun varsa onu mutlaka tespit edin. Koluna girin, eğer zorluğunuz varsa, ilçe başkanlığımıza başvurun. Mutlaka götürelim oy kullandırtalım. İkna edemediğiniz varsa, ikna edecek birini bulun. Eğer Marmaris bu seçimde bir korkulu rüya görürse bunu telafi etmek mümkün olmaz. Ama Marmaris’e sonuna kadar sahip çıkacak, Marmaris’i kendi namusu gibi koruyacak, Marmaris için Acar bir şekilde çalışacak muhteşem bir adayımız var. Ona sahip çıkın. Adayımıza sahip çıkın. Acar Ünlü’ye sahip çıkın. Marmaris’e sahip çıkın. Şimdi bu meydandan bir şey duymak istiyorum. Benim her birinize, Marmaris’te Marmaris’i seven, ülkesini, vatanını seven, Atatürk’ü seven herkese verdiğim görevi hep beraber yerine getirmeye var mıyız? Bu iki, üç gün siz biliyorsunuz, normalde CHP’ye oy verecek olup, bu seçimde oylar bölünürse bize tehlike yaşatabilecek seçmeni biliyor musunuz? Onu bulacak mıyız? İkna edecek miyiz? Benden selam söyleyin. Geçen seçim buraya geldim, konuşmayı yaptım. Siz çağırdınız. O gün gereğini yaptılar. Şimdi Pazar günü Acar kardeşim için, onun son derece çalışkan ve dürüst. Kendisinin günün 24 saati, ayın 30 günü enerjisini Marmaris’e verecek, başkanım hem yetkilerini paylaşacak, hem bütün desteğini verecek. Acar Ünlü’ye, Ahmet Aras’a, Marmaris’in gelecek 5 yılına Genel Başkan Özgür Özel şahsen kefalet koyuyor. Acar seçildiğinde muhteşem projelerle, geçmiş dönemde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda efsane yazan Yılmaz Büyükerşen’in genel koordinatörlüğünde, onunla birlikte Osman Gürün Başkanımızın genel koordinatörlüğünde hangi CHP’li belediyelerde en iyi projeler varsa onu Marmaris’e getireceğiz. Acar’ın sağ omzuna konacak el Mansur Yavaş’ın elidir, söz veriyoruz. Acar’ın sol omzuna konacak el Ekrem İmamoğlu’nun elidir, söz veriyoruz. Acar ile el ele, omuz omuza Ahmet Aras çalışacak. Genel Başkanları Özgür Özel var güçleri ile arkasında duracak, söz veriyoruz. Gidin kiminle konuşmanız gerekiyorsa konuşun. Kimi ikna etmeniz gerekiyorsa ikna edin ama Marmaris’i haramilere teslim etmeyin. Söz mü? Açık konuşmaya geldim, bu işin şakası yok. Şakaya gelmez. Ben size güveniyorum, inanıyorum.”

Anka Haber Ajansı