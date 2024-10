Chp Genel Başkanı Özgür Özel: Kredi Kartıyla Geçinmeye Muhtaç İnsanların Cebine El Atmayın

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Savunma Sanayii'nin güçlenmesine de karşı değiliz. Ama Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı o bankanın kredi kartından nakit avans çekmeye muhtaç, o kredi kartıyla geçinmeye muhtaç insanların eline cep atmayın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım” konferansı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıtklama yapan Özel, "Ben kürsüdeyken Malatya'dan 5.9 şiddetinde bir deprem haberi geldi. Tabii çok kaygı verici bir haber. Şimdi öğrendim ben de. Mansur Başkanımız şu ana kadar olumsuz bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Ümit ediyoruz hiç can kaybı olmaksızın ki hiç kimsede bir yaralama yaşanmaksızın ve bu kadar acının üstüne yeni acılar olmaksızın bu depremi atlatmış olmayı ümit ediyoruz. Ben de hızlı bir şekilde bilgi almaya çalışacağım hem milletvekilimizden, il başkanımızdan hem de mülki idare amirlerimizden. Bir kez daha Malatya'ya ve depremin hissedildiği her yere geçmiş olsun diyorum" dedi.

"Milletvekiliniz sizi kandırıyor, kul hakkı yiyor"

Fernas işçilerinin eylemini ilişkin bir soru üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Maalesef akıl almaz bir durum. Bu işçiler sadece haklarını istiyorlar. Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha sesleniyorum; farkında mısınız Batman milletvekiliniz herkesin kabul ettiği ve herkesin bildiği bir şekilde maden işçilerini çok fazla çalıştırıp onların hak ettiği fazla mesailerini ödemiyor, hafta tatillerini yaptırmıyor, yaptırmadığı hafta tatillerinin de parasını ödemiyor. Bu işçilerin emeğini sömürüyor. Buna karşı eylem yaptılar duymadınız, yola çıktılar yürüdüler engel oldunuz, o engelleri aştılar yalın ayak yürüdüler. 48 gündür Ankara'da eylem yapıyorlar. Canlarına tak etti. Bakanlarınız görüşmüyor ve milletvekiliniz sizi kandırıyor, kul hakkı yiyor ve herkese diyor ki "Sayın Erdoğan'ın haberi var." O işçiler 36 saat açlık grevi yaptılar geldiniz onları topladınız. Şimdi de kaldıkları parkı kapattınız. Niye? Görülmesin diye. Bu insan niye yalın ayak yürür diye bir düşünün. Bu çocuklar hem çok dertli, hem çok haklılar ve eninde sonunda kazanacaklar. Artık Fernas'ın sahibi milletvekilinizin yalanlarına değil de çoluğunu çocuğunu bırakmış 45 gündür Ankara'da dolaşan insanlara kulak verin."

"Bu kadar da insanların duygularıyla oynanmaz"

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kaynak yaratılması için hazırlanan yasa teklifinin görüşmelerinin ertelenmesine yönelik bir soruyu da Özel, şu yanıtı verdi:

"İktidar suçüstü oldu. Hem dezenformasyonları, hem oyun planları suçüstü oldu, hem de vatandaştan "İsrail saldıracak tehlike büyük, her an füze gelebilir" deyip yankesicilik yapmaya çalıştılar. İyi ki 1 Ekim'de Erdoğan bunu Meclis kürsüsünde söyleyince "gel hemen anlat" dedik. İyi ki gizli oturum talep ettik. İyi ki gizli oturumda hiçbir şey söylemediklerini bütün Meclis biliyor, bütün Türkiye biliyor. Söylediklerini açıklamıyoruz çünkü 10 yıl gizli. Söylemedikleri şu; Erdoğan'ın dediği tehlikeye işaret eden hiçbir somut veri yok. Milleti korkutup bunlardan yakınması yerine daha büyük korkularla gark olmasını istemişler. "İsrail saldıracak açlığını unut, işsizliğini unut..." Bununla da yetinmemişler "hadi biraz para ver İsrail'e karşı savunma sanayiini güçlendirelim." Savunma Sanayii'ne 180 milyar para aktarıldı geçen sene. Helali hoş olsun. Ama kredi kartıyla geçinmeye muhtaç insanların cebine el atmayın. Çok lazımsa zenginlerden alın. Her bir beyannameden 600 lira alacak. Beyanname vermeyen vatandaş mı var? Oradan 70 milyar para toplayacak. Buna isyan ettik. Suçüstü yakalandılar.

Bütçede Savunma Sanayii bütçesi görüşülecek. Orada da teklifimiz şu; açığınız ne kadar, eksiğiniz ne kadar? Dediklerine göre 70 milyar. 70 milyarı koyun bütçeye alın parayı. Bu kadar da insanların duygularıyla oynanmaz. Zenginden çok alın yoksulu bırakın diyoruz. Halkçı bir bütçe yapsınlar. Gariban vatandaşın yakasından düşsünler."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "'terör örgütü PKK’ya silah bırakmasına yönelik çağrısına'" ilişkin bir soru üzerine, "Ben dün grup konuşmamda, Sayın Bahçeli'yle ilgili de DEM Partinin Sayın Eş Genel Başkanının açıklamalarıyla ilgili de süreçle ilgili de partimizin hattını net olarak ortaya koydum. Söyleyeceğim şudur. Bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır'la başlayıp Van'la bitireceğimiz, altı günde altı ile gideceğimiz seyahatte duyulacak. Dünkü açıklamalarım bütün bu sorulara cevap verecek niteliktedir" dedi.

Anka Haber Ajansı