Chp Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı: Hayvanların, Bu Yasayla Öldürülmesini Şiddetle Reddediyoruz

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, TBMM'nde görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu yasaya hem belediye hem de kişisel olarak şiddetle karşı olduğunu belirten Başkan Belovacıklı, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bizim dinimiz bir karıncanın dahi öldürülmesini istemez. Bir canın alınması demek Allah'a karşı en büyük işlenen suçlardan biridir. Ötanazi demek insanın kendi isteğiyle, kendi canına son vermesidir. Bu can dostlarımızın böyle bir düşüncesi yoktur. Ağzı dili yoktur. Konuşamazlar. Onlar insanlığın bakımına muhtaç varlıklardır. Bunun için bu hayvanların, bu yasayla öldürülmesini şiddetle reddediyoruz. Biliyorsunuz Gerze Belediyemiz yıllar önce bu hayvanlarımızın hayvan barınağında köpeklerimizin özellikle bu barınaklarda misafir edilmesini sağlamıştır. Burada hayvanlarımız özellikle veterinerimiz tarafından kısırlaştırılmakta ve popülasyonunun azalması için de büyük bir mücadele vermektedir. Gerze Belediyesi bunu yıllar önce yapmıştır ama hiçbir canlıyı, isteyerek bilerek öldürmemiştir. Onun için biz Gerze Belediyesi olarak bu yasaya şiddetle karşıyız.

"Daha mantıklı düşünmeye davet ediyoruz"

Tam tersi şu anda yapmış olduğumuz işlem, mevcut köpek barınağımıza ve rehabilitasyon merkezimizi genişleterek, hayvanlarımızın daha özgürce yaşaması için yeni ortamlar oluşturuyoruz. Bunun da çalışmalarına başladık. En kısa sürede tüm kedi ve köpeklerimizin buralarda misafir edip hayvanlarımızı kısırlaştırıp popülasyonunu azaltıp bu şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışacağız. Bizler Gerze halkı olarak hayvan olarak, canlı severler olarak, tüm canlıları seven insanlarız. Çünkü dinimiz de bunu emrediyor. Canlıları seven bir dinin mensuplarıyız. Onun için canlarımıza sahip çıkalım. Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Kedilerimiz, köpeklerimiz, diğer hayvanlarımıza sahip çıkalım. Böylece insan olduğumuzu, insanlığa öğretelim diyoruz. Bu yasanın geçmemesi için de milletvekillerimizi daha sağduyulu olmaya daha mantıklı düşünmeye davet ediyoruz. Bu yasaya karşıyız. Gerze Belediyesi olarak da Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı olarak da taahhütte bulunuyorum. Hiçbir hayvanımız öldürülmeyecek ve kedimizle köpeğimiz bunlara bir can taşıdıkları için bir cana nasıl bakılıyorsa öyle bakılacak barınağımızda ve bundan sonra da daha güzel ortamlarda, daha yaşanılabilir ortamlarda hayvanlarımızı misafir etmeye devam edeceğim."

