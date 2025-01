Chp Grup Başkanvekili Başarır: Bu Ülkeyi Sandık Kurtarır

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Kırmızı Kart mitinginde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Devlet Bahçeli bize diyor ki, hadi sokağa çıkın da göreyim. Ey Bahçeli! Ben sokaktayım, meydandayım, sen neredesin? Kardeş sen beni bizi göremezsin! Niye? Çünkü senin sokağa çıkacak yüzün yok! Sonra! Sokağa ben niye gitmeyeceğim? Ben emekliyi aç mı bıraktım? Asgari ücretliyi aç mı bıraktım? Bak tencereyi kaldır, kaldır tencereyi! Tencere boş diyor. Son altı ayda Çarşamba’da doktor ve gençler olmak üzere 10 yurt dışımızı intihara ben mi sürükledim?" ifadelerini kullandı.

CHP Samsun il ve ilçe örgütleri Samsun’un Çarşamba ilçesinde Abdullah Paşa meydanında Kırmızı Kart mitinginde buluştu. Mitinge CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Atakum Belediye Başkanı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İl Başkanı Mehmet Özdağ katıldı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi ve "Kıymetli hemşerilerim, baskılara rağmen, yoğun koşullara rağmen, gücümüzü hep birlikte omuz omuza mücadele ederek ileriye taşıyacağız. Hepimiz daha iyi bir Türkiye, daha güzel bir gelecek için, burada meydanlardayız. İstanbul'da hukuksuz şekilde ifadeye çağrılan, kendini hizmet aşkı için adayan, memleketi için adayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız demek için buradayız." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da neden kırmızı kart gösterdiklerini şu ifadelere anlattı:

"Beraber ülkenin tarımına, ülkenin tarım aletleri üzerinden endüstrisine ve fındık ihracatı üzerinden de ekonomisine yıllarca büyük katkılar sunuyor. Ama 22 yıldır bu katkının ceremesini Çarşamba göç vererek ödüyor. Çarşamba şu Yeşilırmak’ta gençlerin umudunu kaybedip hayatını son vererek ödüyor. Onlara da kırmızı kart gösteriyorum. Onlara çözüm üretmeyen iktidara da hükümete de, onun yandaşlarına da kırmızı kart gösteriyorum. Bu sene 2024 yılının yılı ilk ayı bitti. Bugün de bugün de hükümet Cumhuriyet Halk Partisi'yle, gazetecilerle, belediye başkanlarımızla ve Ekrem Başkan'la uğraştığının bir milyonda birini kahverengi kokarcayla uğraşsaydı siz çocuklarınızın düğününü yapıyor olacaktınız bu sene. Evlerinizi, arabalarınızı alıyor olacaktınız. Bunların hepsinin ertelendiğini biliyorum, şahidim. Bu sene ürün parasını elinden alınan para 2B arazileri için istenen paranın onda binine yetmedi. Tarım sulaması 1991 yılında Yeşilırmak'ın Çarşamba'nın çevresinin tarımsal sulamasının projesi yapılmış. Güncellenen rakamla 35 milyar TL bu projenin bedeli var. Bu sene ayrılan pay ne kadar biliyor musunuz? %1’i bile değil 200 milyon lira. Yani 2025 yılında da biz ya kavağa, ya fındığa talim etmeye bizi mecbur bırakıyorlar. Bunları bize yaşatanlara da kırmızı kart gösteriyorum."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise mitingte yaptığı konuşmada şunları belirtti:

"Sabah Çağlayan’daydık. Şimdi Çarşamba’dayız. Sanıyorlar ki, soruşturmalarla mahkeme kararlarıyla bizi korkutacaklar. Biz bundan sonra Anadolu'dayız Anadolu'da. Buraya gelmeden önce Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in selamını getirdim size. Buraya gelmeden önce İstanbul’u üç kez kazanan sizin bu toprakların evladı Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim size.

"Türkiye'de yurttaşlarımız çok kolay ölüyor"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesine ilk adımını bu topraklarda attı. Neden? Çünkü Anadolu'ya gidecek en güvenli topraklar olarak Samsun'u gördü. Biz de Samsun'u, Çarşamba'yı, Terme'yi, Bafra'yı, 17 ilçeyi en güvenli topraklar olarak görüyoruz. Sözlerimin başında Bolu Kartalkaya'da ihmaller zinciri sonucunda kaybettiğimiz yurttaşlarımızı 78 canımızı çocuklarımızı, ailelerimizi rahmetle anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi Türkiye'de yurttaşlarımız çok kolay ölüyor. Bunun hesabını veren hiç kimse yok! Soma’da insanlar ölür, sessiziz. İliç’te insanlar ölür, sessiziz. Bolu'da insanlar ölür. Tren kazasında insanlar ölür, hesap vermeyiz. Peki bu ülkeyi kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor, Sayın Cumhurbaşkanı yönetiyor. Yüzlerce insan öldü, binlerce insan öldü. Yahu bir bakan istifa etmez mi? Çok kıymetli hemşerilerim. Ama suçluyu buldu. Suçlu kimmiş? Tanju Özcan.

"Ey Bahçeli! Ben sokaktayım, meydandayım, sen neredesin?"

Devlet Bahçeli bize diyor ki hadi sokağa çıkın da göreyim. Ey Bahçeli! Ben sokaktayım, meydandayım, sen neredesin? Sokağa çıkın da göreyim diyor. Kardeş sen beni bizi göremezsin! Niye? Çünkü senin sokağa çıkacak yüzün yok! Sonra! Sokağa ben niye gitmeyeceğim? Ben emekliyi aç mı bıraktım? Asgari ücretliyi aç mı bıraktım? Bak tencereyi kaldır kaldır tencereyi! Tencere boş diyor. Son altı ayda Çarşamba’da doktor ve gençler olmak üzere 10 yurt dışımızı intihara ben mi sürükledim?

Emekli, emeklilerimi görüyorum. Bak burada En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira. Bugün Türk iş açlık sınırını 22 bin lira olarak açıkladı. Yani sen emekliliğe açlık sınırının %60'ı kadar maaş verecek bir iktidarsın. Ben sokağa çıkmayacağım öyle mi? Peki asgari ücret? O da bugün açıklanan rakama göre asgari ücretle açlık sınırının altında kaldı. Ama Samsun'da Nüfusun, çalışanın %60'ı asgari ücret alıyor değerli dostlarım, değerli hemşerilerim! Bu sokağa çıkmayacağız! Öyle mi?Uzun yıllardan sonra Çarşamba meydanı böyleyse bu ülkeyi sandık kurtarır sandık. Artık insanları ayrıştırmayacağız. O bana oy vermiş, o bana oy vermemiş. Belki o boş tencereyi kaldıran çok kıymetli kardeşim hiç bize oy vermedi. Problem değil senin tencere için geliyoruz. Senin çocukların için geliyoruz.

"Eğer bunlar gibi mazlumları ezersek ilk seçimde gerekli dersi bize de verirsiniz"

Herkesin CHP'li olmasına gerek yok. Bugün bana oy verirsiniz. Eğer bunlar gibi mazlumları ezersek ilk seçimde gerekli dersi bize de verirsiniz. Artık takım tutar gibi parti tutmanın sonu geldi.Geçen hafta şahsıma dört tane fezleke geldi. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor. Televizyonların genel yayın yönetmenleri tutuklanıyor. Milletvekilleri cezaevinde. Dün bir profesör bilim insanı gözaltına alındı. Sayın Erdoğan atadığın yargının mührüne güvenme. Halkın mührüne güven getir sandığı. Halk karar versin. Kim haklı? Kim haksız? Kim suçlu? Kim suçsuz? Kim mazlumların yanında? Kim zenginlerin yanında? Bu halk karar versin. Bir ülkenin emeklisi, bir ülkenin memuru, bir ülkenin işçisi, bir ülkenin çiftçisi, açlık sınırının altında yaşıyorsa sen o koltukta oturamazsın Erdoğan oturamazsın. Sayın Erdoğan duyuyor musun? Ben sana %95 oy aldığın yerden, seslenmiyorum, % 15 aldığım Çarşamba’dan sesleniyorum. Hükümet istifa diyorlar. Çarşamba ilk seçimde bu iktidara sokağa çıkmayın diyen Devlet Bahçeli’ye güle gül e diyecek. Burada ne yapacak? Kırmızı kartı çıkartacak. Çıkartın kartları görelim.

Biz size güveniyoruz. Bu halka güveniyoruz. Sorumluluk sahibi olan bu ülkeyi seven, emeklisini, işçisini, mağdurlarını seven, onların mutfağını, tencereyi bir daha görelim, tencereyi. Tenceresini düşünen güzel insanlar gelecek. Buraya Çağlayan’dan geldik dedim. Üç kez İstanbul'u kazanmış biri belediye başkanını yargılıyorlar. Bizleri yargılıyorlar. Olsun. Hiç sıkıntı yok. Aydınlığa beraberce gideceğiz. Her eve gideceğiz. Oy veren vermeyen değil. Türkiye 86 milyon bu ülkeyi kurtaracağız. Samsun Sporu dediğim gibi Avrupa'da göreceğiz."

Anka Haber Ajansı