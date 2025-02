Chp Grup Başkanvekili Emir: "Sembol Kişilerin Üzerinden Topluma Korku Yayıyorlar, Sindirmeye Çalışıyorlar"

(ANKARA)-CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “İki yıl önce dezenformasyon yasası adı altında bir sansür yasasını geçirdiler ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye bir suç tarif ettiler. Gerçeğin ne olacağına AKP, Saray ve onların güdümündeki savcılar karar verecekti. Ve bu yasayla gazetecilerin, bilim insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde demoklesin kılıcını sallandırıyorlar.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir soyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile iktidarın dezenformasyon yasasıyla gazetecilerin, bilim insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde demoklesin kılıcını sallandırdığını belirtti. Emir yaptığı videolu açıklamada şunları kaydetti:

"İki yıl önce dezenformasyon yasası adı altında bir sansür yasasını geçirdiler ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye bir suç tarif ettiler. Gerçeğin ne olacağına AKP, Saray ve onların güdümündeki savcılar karar verecekti. Bu yasayla gazetecilerin, bilim insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde demoklesin kılıcını sallandırıyorlar. En son TÜSİAD Başkanlarına kullandılar. ‘Ekonomi kötüye gidiyor’ demek, ‘hukuk devleti güçlendirilmezse ekonomi çöker’ demek suç sayıldı.

"Sembol kişilerin üzerinden topluma korku yayıyorlar, sindirmeye çalışıyorlar"

Gazeteci Özlem Gürses dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Son olarak Nasuh Mahruki de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan ceza aldı. Öyle bir yasa ki savcıların elinde dilediklerinde kullanacakları, dilediklerinde her kapıyı açacakları, diledikleri kişiyi diledikleri zaman hapse atacakları bir anahtara dönüşmüş durumda. Böylelikle sembol kişilerin üzerinden topluma korku yayıyorlar, sindirmeye çalışıyorlar ve susmazsanız sizi de her an bu yasayı kullanarak cezaevine atabiliriz diyorlar.”

