Chp Grup Toplantısı… Özgür Özel: "Ak Partililerin De Yüzde 68’i Açıklanan Enflasyon Rakamlarına İnanmıyor"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Partililerin de yüzde 68’i açıklanan enflasyon rakamlarına inanmıyor. Tayyip Bey, yaptır çalışmayı, hani yansıtıyorsun ya bir bakalım ne olmuş ne bitmiş diye. Yalan, yanlış videolarla, onunla, bununla. Sahte montajlarla gösteriyorsun ya yaptır çalışmayı bakalım. Enflasyona inanan AK Partili var mı sokakta görelim" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, "Mübarek Ramazan ayında millet yoksullukla boğuşuyor. Hala aylık enflasyonumuz, onlarca OECD ülkelerinin, AB ülkelerinin tamamının yıllık enflasyonundan yüksek. Üstelik yapılan araştırmalar, TÜİK’in resmi enflasyonuna artık neredeyse kimsenin inanmadığını gösteriyor. TÜİK, enflasyon rakamları açıkladı. Aralık’ta bir enflasyon gösterdi ki aslında beş olan enflasyonu, bir gösterince yüzde 4 maaşlardan çaldılar, çaldırdılar. Sonra Ocak ve Şubat enflasyonları birlikte yüzde yedi. Az enflasyon değil yüzde yedi. İki ay önce yüz liralik mal, 107 lira oluyor" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Bu rakama inanıyor musunuz?’ diye soruluyor. Bakın cevap. Türkiye tablosu. İnanmayan yaptırsın, farklı bir şey canlı yayında göstersin hep beraber görelim. Ama kim bakarsa buna, bunu görüyor. ‘TÜİK, bu ay enflasyonu yüzde 2,27 olarak açıkladı. Bu rakam doğru mu?’ sorusuna ‘Enflasyon açıklananın çok üstünde’ diyen yüzde 55, üstündedir diyen yüzde 30 yani Türkiye’nin yüzde 85’i enflasyon açıklanandan yüksek diyor. Yüzde 11, ‘açıklanan ile aynı’ diyor. Yüzde 4 ‘açıklanandan düşüktür’ demiş. CHP’de inanmayanlar yüzde 93. DEM Parti’de yüzde 100. İYİ Parti’nin yüzde 88’i inanmıyor. Peki MHP’nin? Sokaktaki MHP’li öyle peşinden gelemiyor. Neden? Bakkala, kasaba, pazara gidemiyor MHP’li. Yüzde 73’ü bu enflasyon rakamlarına inanmıyor. Sokaktaki AK Partili öyle demiyor. Çünkü boğazından geçmiyor. Karnını doyuramıyor, fileyi dolduramıyor. AK Partililerin yüzde 68’i açıklanan enflasyon rakamlarına inanmıyor. Tayyip Bey, yaptır çalışmayı, hani yansıtıyorsun ya bir bakalım ne olmuş ne bitmiş diye. Yalan, yanlış videolarla, onunla, bununla. Sahte montajlarla gösteriyorsun ya yaptır çalışmayı bakalım. Enflasyona inanan AK Partili var mı sokakta görelim.

"Soğukta bekleyen vatandaşlara kilo sınırı var"

Besiciyi desteklemek yerine, Et ve Süt Kurumu’nu ithalat kurumu haline getirdiler. Bunlar bir anlaşma yapmışlar. Zincir lokantalar, yemek yenen yerler var. Çoğunun patronu yandaş. Bu zincirlerdeki sürekli et satan mağazalar için Et ve Süt Kurumu bir anlaşma yapmış. Onlara 175 liradan getirdiği ithal canlı hayvanı veriyor. Bundan satılmaya hazır haldeki etin maliyeti 270 lira. Ama Et ve Süt Kurumu’nun önünde soğukta -10 derecede kuyruk bekleyenlere 400 lira. Bakın 175 lira canlısını, löp eti maliyeti 270 liraya geliyor zincir marketlere. Onlara her bir istedikleri kadar var. Ama soğukta bekleyen vatandaşa bir kilo sınırı var. Şimdi bu vatandaş, bir kilo et için -17 derecede bekleyip, 400 lira veriyor. Zincir market, 270 liradan Et ve Süt Kurumu’ndan bunu alıyor. Yok, -17’de beklemezsen, gidip marketten alırsan, aynı eti de 750 liraya satıyorlar.

"İftar sofralarındaki fiyat artışı, Tayyip Bey'in iktidarda olmasının maliyeti"

Bir yandan Ramazan, iftar sofralarına hep birlikte gidiyoruz. Her gittiğimiz yerde başka bir şey duyuyoruz. Örneğin, Ramazan’da altın hesabını bıraktık, Tayyip Bey kızıyor diye. Pide hesabı yapacakken, güllaç istedi teyzem, güllaç hesabı yaptık. Bu sefer oturduğumuz iftar sofrasında ‘Buralar iyi oldu. Komşularla burada’ yiyoruz diyor. Bir bakayım dedim Ramazan Ayında iftara dört kişilik bir aile, dört kişilik komşuyu davet ederse ne olur? Çok geriye değil, geçen seneye gidiyoruz. Mercimek çorbası, kavurma, pide, pilav, cacık, baklava. Geçen sene dört kişilik aileyi davet edip, onlara bunu evde pişirmenin maliyeti bin 370 liraydı. Bugün aynı iftar sofrasının maliyeti 2 bin 530 lira olmuş. Aradaki bin 200 lira, Tayyip Bey’in iktidarda olmasının iftar sofrasına maliyeti. Tayyip Bey’in iktidarının maliyeti. Tam olarak artış, yüzde 85. O da TÜİK, ‘yüzde 39’ derken, ENAG ‘enflasyon yüzde 80’ diyor ya işte bu rakam da TÜİK’i yalanlıyor. Vatandaşın hissiyatının doğru olduğunu gösteriyor.

"Kent lokantasına "gizli reklam" diyor, Allah akıl fikir versin"

İftarda dört kap yemeğin evdeki maliyeti kişi başına 320 lira. Belediyelerin kent lokantalarında, dört kap yemek, 40-50 lira bilemedin en pahalısında 70 lira. İstanbul’da Ekrem Başkan'ın başlattığı, markalaştırdığı kent lokantalarından şu anda 110 tane var. Bunun en çarpıcı örneği, kent lokantalarında yediği yemeği, sosyal medyada paylaşan Vedat Milor’e açılan soruşturma. Çünkü Vedat Milor, ‘Herkes konuşuyor. Çok ucuz, herkes gidiyor. Gideyim, yiyeyim’ demiş. Yiyince de ‘Bu fiyata bu lezzet, gerçekten inanılmaz’ demiş. Vedat Milor’e soruşturma açtılar. Ticaret Bakanı da ‘Ne yaptık? Kent lokantasına mı açtık? Vedat Milor’e sorduk. Sen burada gizli reklam mı yapıyorsun?’ diyor. Be Allah’ın adamı. Kent lokantasının reklama mı ihtiyacı var? Bir mercimek çorbasının 150-200 lira olduğu yerde, mercimek çorbası yanında daha üç kap yemek 50 liraya satılıyor, önünde 500 metre kuyruk var. ‘Kent lokantasına gizli reklam’ diyorlar. Allah akıl fikir versin. Kent lokantası kuyruklarında en çok emekliler var. Çünkü milyonlarca emekli geçim sıkıntısında. Bugün ‘müjde’ diye emekli ikramiyesini duyurdular. Gerçekten müjde olsa, Tayyip Bey dün çıktı, konuşma yaptı. O kadar emekli var, müjde olsa demez mi, emekli ikramiyesini, 3 bin liradan, CHP’nin söz verdiği gibi 22 bin lira yapıyorum. 4 bin lira yapınca Abdullah Güler’e açıklatmışlar. Açıklanan rakamın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar değerli bir kardeşimin açıkladığından anlayacaksın. Utandı söylerken, içine yuttu rakamı. 3 bin lira olan emekli ikramiyesi, 4 bin lira diyecek, diyemedi.

"İkramiye, asgari ücretin yüzde 18'i"

2018 seçimine giderken, seçimden önceki son bayramda, bin lira ikramiye verdiler. Biz itiraz ettik. Bir asgari ücret olacaktı dedik. Asgari ücretin o gün yüzde 62’siymiş. 24 kilo da dana kıyma alınıyormuş. Bu sene 4 bin lira yaptıkları emekli ikramiyesi, asgari ücretin yüzde 18’i. Nazlana, nazlana itirazlarımıza rağmen verdikleri bin lira, asgari ücretin yüzde 62’siyken, bugünkü asgari ücretin yüzde 18’i. İşte bu yüzden Abdullah Güler açıklıyor, Tayyip Erdoğan açıklamıyor. O gün 24 kilo dana kıyma alan bayram ikramiyesi, bugün sadece 5 kilo dana kıyma alıyor. Bütün emeklilere gösteriyorum. Bu size o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazandırdığıydı. Bu da halden anlamaz Tayyip Erdoğan’ın sizden çaldığıdır. 24 kilodan, 5 kiloya düşmüş.

"Para babaları, kazandıkça çoğalıyor"

Tayyip Bey, malum döviz ihracatçıyı perişan etmesine rağmen zorla baskılanıyor. Dövizi bastırdıkça, dolar üzerinden hesaplandığı için, milli gelir bağıl olarak artıyor. Yani paranın sokakta satın alma gücü yok. Döviz olarak milli gelir artıyormuş gibi görünüyor. Onunla övünüyor. Emekliler açısından baktırdım. 15 yıl önce ortalama emekli aylığının milli gelire oranı yüzde 58’miş. Şu anda ortalama emekli maaşının yükseldi dedikleri milli gelire oranı yüzde 33. Yüzde 58’den, yüzde 33’e gerilemiş emekli açısından ama milli gelir artıyor çünkü para babaları, o paraları burada bir tarafta kazandıkça çoğaltıyor. Pandemide herkes sürünürken, Kredi Garanti Fonundan verilen paralarla, villaları, uçakları aldılar. Halen o paralara yüzde 8 faiz ödüyorlar. O gün dükkanı kapalı olan berberin, lokantacının, esnaf kefaletten aldığı yüzde 9’luk kredinin faizini, yüzde 29 yaptılar şu an."

