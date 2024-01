Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Bu Saatten Sonra Top Karar Verici Kurulda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir’deki adaylık süreçlerine ilişkin; "Bu süreçte seçmenlerimizin, örgütlerimizin, örgüt yöneticilerimizin ve İzmirimizin her görüşünü, her farklı bakışı, olduğu gibi yorumsuz, amasız, fakatsız Genel Merkezimize, MYK üyelerimize bire bir aktardım. Bu saatten sonra top karar verici kurulda" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yarın CHP tarafından yapılması planlanan ve İzmir belediye başkan adaylarının da belli olmasının beklendiği Parti Meclisi toplantısı öncesi yazılı açıklama yaptı. Aslanoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"HER YARIŞIN EN ZOR KISMI, BAŞLA KOMUTUNDAN ÖNCEKİ ZAMANDIR"

"Bu süreçte, seçmenlerimizin, örgütlerimizin, örgüt yöneticilerimizin ve İzmirimizin her görüşünü, her farklı bakışı, olduğu gibi yorumsuz, amasız, fakatsız Genel Merkezimize, MYK üyelerimize bire bir aktardım. Bu saatten sonra top karar verici kurulda. Kurul, tabii ki halkımızdan derlenen ilçe, il örgütlerinin ve Genel Merkezimizin her bir kademesinden gelen raporları dikkate alarak adaylarımızı belirleyecektir. Büyük başarılar iyi çalışılmış stratejilerden çıkar. Her maçın her yarışın en zor kısmı, başla komutundan önceki zamandır. Genel Başkanımız ve karar verici kurullarımız İzmir’i kucaklayan, İzmirlilerin gönlünde olan adayları belirleyecektir. Biz kazanmaya hazırız, çok iyi bir kadromuz var. İzmirimiz rahat olsun, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak, halkımız kazanacak"

Anka Haber Ajansı