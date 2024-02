Chp Kadın Kolları Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka: “Emeklilerimiz Adına Mücadele Ediyoruz”

SEYFİ ÇELİKKAYA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yozgat’taki iki kadın adayından biri olan Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi Belediye Başkan Adayı Meral Çıtak’ın seçim bürosunun açılışına katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı, Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Bugün biliyoruz ki emeklilerimiz darda. Bugün biliyoruz ki çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayabilmek artık büyük bir zorda. İşte o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını daha fazla seçim bölgesini dikeceğiz” dedi.

Seçim irtibat bürosu açılışına, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın yanı sıra CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Nazlıaka, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bizlerin Ankara'dan kalkıp buraya gelmesinin bugün Meral Başkana destek olmamızın arkasında çok önemli bir kriter var. O kriter ne biliyor musunuz? O kriter liyakat, o kriter sadakat, o kriter Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar bağlı olan bir belediye başkan adayımızın olması. Meral Başkanım Yozgat'ta dünyaya geldi. Sonra partimizde çeşitli kademelerde görev aldı. Gençlik kollarından başladı, adım adım emeğiyle bütün basamakları çıktı. Şimdi bütün biriktirdikleriyle bugüne kadarki bütün deneyimleriyle, edindiği bilgilerle, eğitimiyle, görgüsüyle ve en önemlisi Yozgatlı olmanın getirdiği hemşehricilik duygusuyla burada Bahadın'da bir kalkınma hareketi başlatmak istiyor.”

“BİZİM SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZDA HİÇ KİMSENİN AÇ VE AÇIKTA KALMAMASI VAR”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin çok değerli olduğunu vurgulayan Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatırlayın Mansur Yavaş, seçilir seçilmez, ihaleleri canlı yayınlamaya başlamıştı ve boru ihalesi yaptı. Alt tarafı bir boru dersiniz değil mi? Ama o boru ihalesinin yanlış hatırlamıyorsam 363 bin kişi canlı izlemiştir. Çünkü vatandaş bu şeffaflığa bu hesap verebilirliğe açtı, işte biz böyle bir düzeni getirdik. Gene bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızda hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması var. Gene Ankara'dan bir örnek vereceğim, çünkü Meral Başkanımın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla da hukuku çok iyi, arası çok iyi. Eminim buraya birtakım hizmetlerin de gelmesini sağlayacaktır kendisi. Mesela Ankara'da 30 binden fazla emekliye her ay düzenli ödenek yolluyor Mansur Başkan. Ayrıca da aylık doğal gaz ve her ay bir kilo et imkanı sağlıyor, bunlara ek o ödeneklere ek olarak.”

“EMEKLİLERİMİZ DARDA”

Nazlıaka, emeklinin ve çiftçinin içinde bulunduğu zor duruma da değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Dolayısıyla bugün emeklilerimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler biliyorsunuz emeklilerimizin iyi koşullarda yaşaması için iki kez ikramiye verilmesini, meclise getirmiş olanlarız. Hatta Ocak 2012 yılında ben bu konuda bir kanun teklifi vermiştim. Neyse sonunda uygulamaya geçildi. Ama dedik ki en düşük emekli maaşı en azından bir asgari ücret olsun. Bunun için de emeklilerimiz adına mücadele ediyoruz. Umarız bunu da bir gün hayata geçirilmesini sağlayacağız. Ancak bugün biliyoruz ki emeklilerimiz darda. Bugün biliyoruz ki çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayabilmek artık büyük bir zorda. İşte o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını daha fazla seçim bölgesini dikeceğiz. İşte o yüzden bu yerel seçimler ülkemizin de kaderinin değiştiği bir sürecin önemli bir evresini oluşturacak. İşte o yüzden bu dönemde özellikle ayrımcılığın arttığı, benden olan, olmayan anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde biz, ben, sen demeden herkesi kucaklayanlar olacağız. Biz siyasetin birleştirici ve iyileştirici gücüne inananlarız. Siyasetin ayrıştırıcı halini reddedenleriz. İşte bu noktada kadın adaylarımızı özel olarak destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın birleştiricidir. Çünkü biliyoruz ki kadın üretkendir. Çünkü biliyoruz ki kadın dayanışmacıdır. Çünkü biliyoruz ki ortada bir sorun varsa kadın uzlaşmacıdır, o sorunu çözendir. Çözülmeyenler arasındaki uzlaşıyı, sorunun paydaşları arasındaki uzlaşıyı sağlayandır. İşte bütün bu unsurlar, bugün buraya gelip Sizlerle birlikte Meral Başkan'ın arkasında olduğumuzu açıklama gerekliliğini hissettirdi bize. Bu sorumluluğu duyduk.”

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

Anka Haber Ajansı